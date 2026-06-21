OnePlus stellt erschwingliches N6-Smartphone mit 8000 mAh Akku vor

Die Themen Akkulaufzeit und Langlebigkeit sind auf dem Smartphone-Markt nach wie vor aktuell. OnePlus bietet mit den technischen Daten des neuen OnePlus N6 eine eigene Lösung an. Die Hauptvorteile des Geräts sind die rekordverdächtige Akkukapazität von 8000 mAh und der erschwingliche Preis. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com kann das neue Smartphone bei durchschnittlicher Nutzung mit einer einzigen Ladung bis zu drei Tage halten. Dieser Wert ist heute äußerst attraktiv, da die meisten Flaggschiffe auf eine einzelne Ladung begrenzt sind. Die Ingenieure des Unternehmens haben zudem besonderen Wert auf die Akkulebensdauer gelegt: Die Batterie ist darauf ausgelegt, 7 Jahre lang ohne signifikanten Kapazitätsverlust zu funktionieren.

Garantie für Schnellladen und Effizienz

Das OnePlus N6 Modell unterstützt die kabelgebundene Ladetechnologie mit 45 W. Laut Hersteller reichen bereits 5 Minuten Ladezeit aus, um zwei Stunden Videostreaming auf YouTube zu ermöglichen. Dies ist in dringenden Situationen für Nutzer zweifellos sehr hilfreich.

Die interne Hardware des Geräts basiert auf dem MediaTek Dimensity 6300 Chipsatz. Obwohl dieser Prozessor dem Mittelklasse-Segment angehört, garantiert das Unternehmen, dass die Software des Smartphones über 60 Monate, also 5 Jahre, so flüssig und ruckelfrei läuft wie am ersten Tag. Dies ist für preiswerte Geräte ein seltener Fall.

Jugendliches Design und Preispolitik

OnePlus präsentiert das neue Modell primär als Produkt für ein junges Publikum. Das OnePlus N6, das modernes Design und hohe Autonomie vereint, wird voraussichtlich für etwa 200 US-Dollar in den Verkauf gehen. Auf dem usbekischen Smartphone-Markt sind Geräte in dieser Preisklasse seit jeher sehr gefragt.

Die offizielle Premiere des Smartphones findet am 30. Juni dieses Jahres statt. An diesem Tag werden detaillierte Informationen zu allen technischen Parametern des Geräts bekannt gegeben, einschließlich Displaytyp, Kameramöglichkeiten und Speicherkonfigurationen. Die bisher bekannten Details machen das OnePlus N6-Modell zweifellos zu einem der stärksten Konkurrenten seiner Klasse.