Sternschauser Ende Juli: Südliche Delta-Aquariiden erreichen ihren Höhepunkt

Ende Juli können Weltraumbegeisterte und Amateurastronomen ein einzigartiges Naturphänomen erleben — den Meteorstrom der Südlichen Delta-Aquariiden. Dieser Sternschauser erreicht seinen Höhepunkt in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli. Es wird erwartet, dass dieses Ereignis den Nachthimmel erhellt und eines der schönsten Naturschauspiele bietet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben des Pressedienstes des Moskauer Planetariums können während des Meteorstroms durchschnittlich bis zu 25 "Sternschnuppen" pro Stunde beobachtet werden. Obwohl das Phänomen weltweit sichtbar ist, ergeben sich die günstigsten und hellsten Beobachtungsbedingungen für Bewohner der südlichen Erdhalbkugel. Dies liegt daran, dass der Radiant (der Punkt, von dem die Meteore auszustrahlen scheinen) dort höher über dem Horizont steht.

Beste Zeit und Orte für die Beobachtung

Die Südlichen Delta-Aquariiden scheinen hauptsächlich aus dem Sternbild Wassermann (Aquarius) zu kommen. Astronomen weisen darauf hin, dass dieser Meteorstrom seit dem 12. Juli aktiv ist und bis zum 23. August andauern wird. Die letzte Nacht im Juli gilt jedoch als die optimalste Gelegenheit, die maximale Anzahl an Meteoren zu sehen.

In Ländern der nördlichen Hemisphäre, wie etwa Usbekistan, kann das Phänomen ebenfalls beobachtet werden, wobei sich die Meteore näher am Horizont bewegen. Daher wird Amateuren empfohlen, offene und höher gelegene Orte fernab von Stadtlichtern aufzusuchen. Die geringe künstliche Beleuchtung ermöglicht es, die Helligkeit der Meteore besser wahrzunehmen.

Ein Meteorstrom ist das Ergebnis des Durchgangs unseres Planeten durch eine Wolke aus Staub- und Eispartikeln im Weltraum. Diese Partikel treten mit enormer Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre ein, verbrennen durch Reibung und erscheinen uns als leuchtende Streifen. Die Südlichen Delta-Aquariiden zeichnen sich durch ihre relativ langsame Bewegung aus, was Fotografen, die versuchen, sie einzufangen, einen zusätzlichen Vorteil bietet.

Experten betonen, dass für die Beobachtung dieses Phänomens keine speziellen Teleskope oder Ferngläser erforderlich sind. Das Wichtigste sind ein offener Himmel und Geduld. Das menschliche Auge benötigt mindestens 20-30 Minuten, um sich an die Dunkelheit anzupassen, danach werden die "Sternschnuppen“ am Nachthimmel deutlicher sichtbar.

Es ist zudem zu erwähnen, dass im August ein weiterer großer Meteorstrom erwartet wird — die Perseiden. Somit dienen die Südlichen Delta-Aquariiden im Juli als wunderbares Vorspiel für die Saison der astronomischen Beobachtungen. Dieser Sommer erweist sich für Astronomie-Begeisterte als sehr ereignisreich, um die Geheimnisse des Universums zu erforschen und seine Schönheit zu genießen.