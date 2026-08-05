Australiens 8 vielversprechendste Startups auf der Bühne der Stripe Tour Sydney

Das Startup-Battlefield-Team von TechCrunch hat Australiens fortschrittlichste und innovativste Projekte ausgewählt. Die acht stärksten Startups des Landes erhalten am 19. August bei der Stripe Tour Sydney in Sydney die Gelegenheit, ihre Ideen vorzustellen. Die Teilnehmer präsentieren wegweisende Lösungen, die die Zukunft von Unternehmenstechnologie, gesundem Lebensstil sowie Unterhaltung und Medien prägen. TechCrunch.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com erhalten die Gewinner des Wettbewerbs nicht nur Stripe-Zahlungsguthaben im Wert von 15.000 US-Dollar, sondern können auch die Aufmerksamkeit internationaler Investoren gewinnen und um einen Platz auf der Startup-Battlefield-200-Bühne des renommierten TechCrunch Disrupt in San Francisco kämpfen. Die acht ausgewählten Startups beeindruckten Experten mit ihren auf AI und digitaler Steuerung basierenden Produkten.

Führende Unternehmen in AI und Sicherheit

Unter den Teilnehmern stechen Plattformen für Unternehmenssicherheit und Betrugsbekämpfung hervor. Aigentsphere ist eine unabhängige Plattform für AI-Governance und -Kontrolle, die Unternehmen ermöglicht, die Arbeit ihrer AI-Agenten sicher und effizient zu skalieren. Apate hilft Banken, Telekommunikationsunternehmen und Behörden, Betrugsoperationen aufzudecken: Das Unternehmen tritt live mit Betrügern in Kontakt und wandelt die Gespräche in Echtzeitinformationen um.

Das Betriebssystem Callease Ai für Kontrollräume der physischen Sicherheitsüberwachung bietet außerdem eine sprachbasierte AI-Engine, die Sicherheits- und Patrouillenaufgaben automatisiert. Choosey App vereinfacht das Workforce-Management, indem es Unternehmen eine schnelle Einstellung und ein durch agentische AI unterstütztes System für die Auszahlung von Gehältern am selben Tag bietet.

Innovationen in Marketing, Gesundheit und Medien

Auch die anderen Startups auf der Liste konzentrieren sich auf die Digitalisierung verschiedener Branchen:

Doomers AI — hilft AI-Unternehmen, Produktvorstellungen auf der X-Plattform zum Trend zu machen.

— hilft AI-Unternehmen, Produktvorstellungen auf der X-Plattform zum Trend zu machen. Startupequ — personalisiert gesunde Ernährung mithilfe einer AI-Engine, die auf 10 Jahren Daten basiert.

— personalisiert gesunde Ernährung mithilfe einer AI-Engine, die auf 10 Jahren Daten basiert. LeadStory — eine Video-Intelligenzschicht, die mithilfe von Sport-, Nachrichten- und Finanzclips auf Anfragen in natürlicher Sprache antwortet.

— eine Video-Intelligenzschicht, die mithilfe von Sport-, Nachrichten- und Finanzclips auf Anfragen in natürlicher Sprache antwortet. Preve — eine Plattform für Physiotherapiekliniken, die Behandlungspläne und die Einbindung von Patienten automatisiert.

All diese Startups demonstrieren das Potenzial des australischen Technologie-Ökosystems und machen einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum globalen Markt. Ihre Präsentationen auf der Bühne in Sydney werden entscheidend für ihre weitere Entwicklung sein.