Reddit verringert die Bedeutung von Karma mit neuen KI-Tools

Die beliebte Plattform Reddit hat neue Änderungen angekündigt, die auf ihre Infrastruktur und einen besseren Nutzungskomfort ausgerichtet sind. Laut ixbt.com sollen die Updates die Teilnahme erleichtern, das Herunterladen von Daten und den Schutz vor Spam verbessern sowie die Moderation von Online-Communities deutlich vereinfachen. TechCrunch.com berichtet darüber.

Die neuen Systeme des Unternehmens zur Verhinderung von Missbrauch könnten es bestimmten Communities künftig ermöglichen, bei der Vergabe von Schreibrechten auf Kriterien wie das Alter eines Kontos und Karma zu verzichten. Das Karma-System von Reddit, eine Art digitale Reputation, ermöglicht es Nutzern, durch nützliche und interessante Beiträge Upvotes zu sammeln. Die ursprünglich zum Schutz vor Spam und Bots eingeführten Einschränkungen erschwerten neuen Nutzern jedoch häufig die aktive Teilnahme am Community-Leben.

KI- und Rules-Hub-Tools

Die Reddit-Verwaltung will künftig auf stärkere Schutzsysteme setzen und die Türen der Communities für neue Nutzer weiter öffnen. Das Unternehmen hat zwar nicht angekündigt, dass Karma vollständig abgeschafft wird, erklärte jedoch, dass sein Einfluss allmählich abnehmen soll. Dadurch sollen sich echte neue Nutzer auf der Plattform freier bewegen können, während Moderatoren sie mit größerem Vertrauen willkommen heißen können.

Gleichzeitig weitet die Plattform den Test von Rules Hub aus, einem neuen KI-gestützten Moderationstool. Es unterstützt Moderatoren dabei zu bestimmen, welche Regeln automatisch durchgesetzt und welche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Derzeit nutzen mehr als 700 Communities das Tool. Es wird testweise allen neuen Communities angeboten und soll bis zum Jahresende für alle verfügbar sein.

Finanzkennzahlen und Zukunftspläne der Plattform

Rules Hub nutzt große Sprachmodelle (LLMs), um festzustellen, ob ein Beitrag oder Kommentar den Community-Regeln entspricht. Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht dies ein besseres Verständnis von Nuancen der natürlichen Sprache und komplexen Situationen. Auch die Funktionen anderer Tools wurden erweitert, etwa jener, die Nutzer an Regeln erinnern und Moderatoren beim Hinzufügen spezieller Tags innerhalb einer Community unterstützen.

Reddit nimmt auch Änderungen an seiner alten Desktop-Version Old Reddit vor und will die Arbeitsabläufe für Moderatoren auf das neue System übertragen. Bei der Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen der vergangenen Woche betonten die Unternehmenschefs, dass es eines ihrer Hauptziele sei, eine halbe Milliarde wöchentlich aktiver Nutzer zu täglichen Nutzern zu machen. Reddit hatte im zweiten Quartal einen Umsatz von 805 Millionen US-Dollar erzielt und damit die Erwartungen übertroffen.