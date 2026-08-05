Der beste Trainer des Juli in der usbekischen Super League steht fest: Die Auszeichnung geht an Mirjalol Qosimov. Der OKMK-Coach führte seine Mannschaft im Monatsverlauf in allen drei Spielen zum Sieg und setzte sich gegen die anderen Nominierten durch.

Diese Wahl ist mehr als nur eine offizielle Anerkennung. Im Juli zeigte die Leistung der Bergleute, dass Mirjalol Qosimovs Mannschaft in den ernsthaften Kampf um Titel zurückgekehrt ist. Die wichtigste Frage lautet nun: Kann OKMK dieses Tempo über die gesamte Saison halten?

Warum verlief der Juli für Qosimov so erfolgreich?

OKMK gewann im Juli alle drei Spiele. Dabei erzielte die Mannschaft 9 Tore und kassierte 4 Gegentore.

Diese Zahlen zeigen, dass die Mannschaft nicht nur Ergebnisse einfuhr, sondern auch sehr aktiv angriff. Drei Siege in einem Monat sind das stärkste Argument für einen Trainer. Da diese Erfolge zudem direkten Einfluss auf die Tabelle hatten, war Qosimovs Wahl zum Trainer des Monats eine logische Entscheidung.

Die Konkurrenz war nicht einfach

Mirjalol Qosimov bekam im Kampf um die Auszeichnung ernsthafte Konkurrenz. Zu den Kandidaten für den besten Trainer des Juli gehörten auch:

Islom Ismoilov — Neftchi,

Roziqul Berdiyew — Nasaf,

Vadim Abramov — Dinamo

war ebenfalls dabei.

Allein diese Namen zeigen, wie hart umkämpft die Wahl war. Es handelt sich um Trainer, die in der Super League für ihren Stil, ihre Erfahrung und ihre Ergebnisse bekannt sind. Unter diesen Bedingungen zeigt Qosimovs erster Platz, dass seine Arbeit im Juli besonders gewürdigt wurde.

Wie weit kann OKMK in der Tabelle klettern?

OKMK liegt derzeit mit 25 Punkten auf dem vierten Platz der Super-League-Tabelle. Damit ist im Titelrennen noch nichts entschieden, doch die Mannschaft besitzt im Kampf um die Spitzenplätze zweifellos ernsthafte Chancen.

Das optimale Ergebnis im Juli gab OKMK in zweierlei Hinsicht einen großen Schub:

erstens rückte die Mannschaft nach Punkten näher an die Spitzenplätze heran;

zweitens wuchs das Selbstvertrauen der Spieler deutlich.

Solche Serien zeigen meist das wahre Potenzial einer Mannschaft, wenn die entscheidenden Saisonphasen näher rücken. Hält Qosimovs Team dieses Tempo, wäre es ein Fehler, OKMK nur als Mannschaft im Kampf um Platz vier einzuschätzen.

Was zeichnet Qosimov aus?

Mirjalol Qosimov gilt als einer der erfahrensten Trainer im usbekischen Fußball und als jemand, der mit Druck gut umgehen kann. Seine Mannschaften zeichnen sich normalerweise durch Charakter, Disziplin und Kampfgeist aus.

Auch OKMK zeigte im Juli genau diese Eigenschaften:

für das Ergebnis spielen zu können,

Effizienz im Angriff,

in schwierigen Phasen keine Punkte liegen zu lassen,

im Wettbewerb konstant zu bleiben.

Am wichtigsten ist, dass Qosimovs Mannschaft in diesem Monat nicht mit trockenen Statistiken, sondern mit konkreten Ergebnissen überzeugte. Drei Spiele, drei Siege – die Arbeit des Trainers wurde auf dem Platz bestätigt.

Ist die Juli-Auszeichnung der Beginn eines großen Laufs?

Die Auszeichnung als Trainer des Monats entscheidet nicht immer über den Ausgang der Saison. Sie zeigt jedoch, in welche Richtung sich eine Mannschaft entwickelt. Im Fall von OKMK deutet die Auszeichnung darauf hin, dass das Team auf dem richtigen Weg ist.

Die Bergleute liegen derzeit auf Platz vier. Nach den Ergebnissen im Juli muss OKMK jedoch mit anderen Augen betrachtet werden. Qosimovs Mannschaft entwickelt sich im Kampf um die Spitzenplätze zu einer immer gefährlicheren Kraft.

Eine einmonatige Erfolgsserie in konstante Form über die gesamte Saison zu verwandeln, wird nun Qosimovs wichtigste Aufgabe sein.

War Mirjalol Qosimov eurer Meinung nach der verdienteste Kandidat für die Juli-Auszeichnung? Kann OKMK die Saison unter den besten drei Teams beenden? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren.