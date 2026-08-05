Chelsea-Trainer erklärt, warum Cole Palmer und Levi Colwill nicht zum Einsatz kamen

Chelsea-Trainer Xabi Alonso hat erklärt, warum die Leistungsträger Cole Palmer und Levi Colwill das Testspiel gegen Juventus Turin verpasst haben. Obwohl der englische Klub in Hongkong knapp verlor, richtete sich das Hauptinteresse auf die Gründe für die Nichtberücksichtigung der beiden Spieler. Das berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen des Evening Standard traf Chelsea am Mittwoch im Kai-Tak-Stadion auf Juventus und verlor die Partie mit 0:1. Edon Zhegrova erzielte in der zweiten Halbzeit das einzige Tor und bescherte den Italienern den Sieg. Vor dem Spiel musste Xabi Alonso jedoch zu Änderungen in der Aufstellung greifen, da Cole Palmer und Levi Colwill überhaupt nicht im Spieltagskader standen.

Verletzungsrisiko und Vorsichtsmaßnahme

Der Trainer zerstreute die Sorgen der Fans und betonte, dass es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt habe. Beide Spieler waren in der vergangenen Woche bei der 1:2-Niederlage gegen Tottenham 80 Minuten zum Einsatz gekommen. Nach dieser Partie verspürten sie leichte Beschwerden.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel stellte Xabi Alonso die Situation klar. Seinen Angaben zufolge hatten sich die Spieler keine ernsthaften Verletzungen zugezogen, sondern lediglich Schmerzen infolge kleinerer Blessuren. Der Trainer hoffte, dass sie bis zum nächsten Spiel am Samstag wieder einsatzbereit sein würden.

«Ja, sie hatten keine Verletzungen, sondern leichte Beschwerden. Cole und Levi haben beide einen Schlag abbekommen. Heute wäre es sinnlos gewesen, ein Risiko einzugehen, und hoffentlich geht es ihnen bis Samstag wieder gut», — sagte Xabi Alonso den Journalisten.

Reaktion des Spielers und neue Zugänge

Cole Palmer erklärte unterdessen im Gespräch mit Reportern am Spielfeldrand, dass er es bedauere, die Partie verpasst zu haben. Zugleich zeigte er sich begeistert von der Atmosphäre und der Unterstützung in Hongkong. Der Trainer wies außerdem Gerüchte entschieden zurück, wonach Palmers Knieprobleme aus der vergangenen Saison zurückgekehrt seien.

Alonso betonte, dass es sich lediglich um eine Kontaktverletzung und einen Schlag aus dem Spiel gegen Tottenham handle und kein Grund für übermäßige Sorgen bestehe. Das Fehlen von Palmer und Colwill gab anderen Spielern und den Neuzugängen im Spiel gegen Juventus die Chance, sich zu zeigen.

Insbesondere Danny Welbeck, der von Brighton zu Chelsea gewechselt war, absolvierte sein erstes Spiel für den Londoner Klub. Der erfahrene Stürmer soll der Offensive von Chelsea zusätzliche Erfahrung und mehr Variabilität verleihen.