Der Kommunikationssatellit ChinaSat 10 (Zhongxing 10), ein Stolz der chinesischen Raumfahrtindustrie, feiert sein 15-jähriges Bestehen im Orbit. Obwohl die ursprünglich festgelegte Lebensdauer bereits weit überschritten ist, erfüllt das Gerät seine Aufgaben weiterhin erfolgreich. Dieser Indikator beweist der Weltgemeinschaft erneut, wie widerstandsfähig und zuverlässig chinesische Technologien sind. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com wurde der ChinaSat 10 im Jahr 2011 ins All geschossen. Er basiert auf der Dongfanghong-4-Plattform, einem Projekt, das für Peking damals von strategischer Bedeutung war. Diese Plattform gilt als Chinas erster großer Schritt zur Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Technologien und zur Etablierung auf dem internationalen Raumfahrtmarkt.

Technologische Errungenschaften und Bedeutung der Plattform

Bei der Entwicklung der Dongfanghong-4-Plattform überwinden chinesische Ingenieure eine Reihe komplexer technologischer Hürden. Insbesondere großdimensionierte tragende Strukturen und ein hohes Sicherheitsniveau der Bordsysteme wurden im Rahmen dieses Projekts entwickelt. Dieser Erfolg ermöglichte es China später, die ersten internationalen Verträge zur Lieferung von Kommunikationssatelliten abzuschließen.

ChinaSat 10 galt als das leistungsstärkste Gerät seiner Zeit. Er war mit einer Rekordzahl an Transpondern, verbesserten Solarpaneelen und einem aktualisierten Stromversorgungssystem ausgestattet. Zudem ging er als erster chinesischer Satellit in die Geschichte ein, der eine nationale Plattform mit einer ausländischen Payload kombinierte.

Serviceumfang und Zukunftsaussichten

Während seiner fünfzehnjährigen Betriebsdauer hat ChinaSat 10 ein sehr breites Spektrum an Aufgaben erfüllt. Mithilfe des Satelliten werden folgende Dienste bereitgestellt:

Unterbrechungsfreie Übertragung von Fernsehsendern;

Unterstützung von Unternehmenskommunikationsnetzen;

Organisation von Fernlern- und Telemedizin-Diensten;

Einrichtung einer schnellen Kommunikation in Gebieten mit Naturkatastrophen und Notsituationen.

Heute ruht China auf diesem Erfolg nicht aus und entwickelt die Dongfanghong-Linie weiter. Die neue Generation der Dongfanghong-4E-Plattform ist mit einer noch höheren Tragfähigkeit und einem Hybrid-Triebwerkssystem ausgestattet. Das Interessanteste ist, dass in modernen Geräten AI-Elemente eingesetzt werden.

Das AI-System ermöglicht die automatische Diagnose von Fehlfunktionen im Orbit und die Wiederherstellung des Gerätebetriebs ohne menschliches Eingreifen. Der langjährige Dienst von ChinaSat 10 ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie ernst Chinas Ambitionen bei der Erschließung des Weltraums sind.