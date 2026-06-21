3D-Drucker für Raumschiffe: Divergent präsentiert das Monolith One System

Der US-Technologieriese Divergent Technologies hat offiziell den Monolith One vorgestellt, einen 3D-Drucker der nächsten Generation, von dem erwartet wird, dass er die Industriewelt revolutioniert. Dieses Gerät zeichnet sich nicht nur durch seine gewaltigen Ausmaße aus, sondern auch durch die Fähigkeit zur Serienfertigung komplexer Metallteile für die Luft- und Raumfahrt sowie den Verteidigungssektor. Diese Technologie soll traditionelle Fertigungsmethoden grundlegend verändern und die Herstellungszeit für komplexe Details um ein Vielfaches verkürzen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com ist der Monolith One eines der größten Geräte seiner Klasse. Er ist über 8 Meter hoch, und der Prozess wird von 12 leistungsstarken Lasern mit einer Gesamtleistung von 24 kW gesteuert. Der Drucker ist für die Arbeit mit den am stärksten nachgefragten Industriemetallen wie Aluminium, Stahl, Titan und Nickellegierungen ausgelegt. Im Vergleich zu Geräten der vorherigen Generation konnte das neue System die Produktionsgeschwindigkeit verdoppeln.

Neue Anlage im Industriemaßstab und technische Möglichkeiten

Divergent beschränkt sich nicht nur auf diese Neuerung, sondern kündigte auch den Bau eines neuen Werks in Long Beach, Südkalifornien, mit einer Fläche von 40.000 Quadratmetern an. In den nächsten zwei Jahren sollen in diesem Komplex 64 Monolith One Drucker installiert werden. Derzeit sind 6 solcher Geräte im Werk des Unternehmens in Torrance erfolgreich im Einsatz.

Das Besondere am neuen System ist, dass es nicht nur für die Erstellung von Prototypen, sondern für die Massenproduktion von Produkten konzipiert ist. Zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit ist das Gerät mit folgenden Technologien ausgestattet:

Automatisches Metallpulver-Zufuhrsystem;

Sensoren zur strengen Überwachung des Temperaturregimes;

Optisches Überwachungssystem zur Echtzeit-Kontrolle der Druckqualität.

Wie CEO Lukas Ginger betonte, ermöglicht die digitale Fertigungsplattform die Verkürzung des Produktionszyklus komplexer Teile von mehreren Monaten auf einige Wochen oder in einigen Fällen sogar auf wenige Tage. Dies ist besonders wichtig bei der Herstellung von Raketentriebwerksgehäusen und Luftfahrtkomponenten.

Strategische Partnerschaft und nationale Sicherheit

Heute arbeitet Divergent eng mit den größten US-Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungskonzernen wie Lockheed Martin, RTX und CoAspire zusammen. Die Entwicklung solcher Technologien spielt eine entscheidende Rolle bei der Erlangung der Vormachtstellung im Wettlauf ins All und der Modernisierung der Rüstungsindustrie.

Es ist zudem anzumerken, dass alle Drucker vollständig in den USA montiert werden und die Hauptkomponenten von lokalen Herstellern bezogen werden. Dies ist ein strategischer Schritt, um die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten zu verringern und die Unabhängigkeit der nationalen Industrie zu gewährleisten. Sobald das Werk mit voller Kapazität läuft, wird die Möglichkeit bestehen, jährlich Tausende von Raketentriebwerksgehäusen zu produzieren.