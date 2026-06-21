AMD Ryzen 9 9900X Prozessor unerwartet "aufgequollen": Neues technisches Problem

Einer der Flaggschiff-Prozessoren der neuesten Ryzen 9000-Serie von AMD ist unerwartet ausgefallen. Laut Informationen im Reddit-Forum hat das Ryzen 9 9900X-Modell nicht nur den Betrieb eingestellt, sondern es wurde auch eine physische Deformation — eine Art "Aufquellung" — an der Unterseite festgestellt. Dieser Vorfall wirft in der globalen Technologie-Community ernsthafte Fragen zur Haltbarkeit der neuen Chip-Generation auf. Dies berichtet Ixbt.com berichtet sagt.

Der Vorfall ereignete sich in einem modernen Computersystem auf Basis eines MSI MAG X870E Tomahawk WiFi Mainboards. Laut dem Nutzer TheImmigrantEngineer schaltete sich der Computer plötzlich aus und startete nicht mehr. Die Diagnose-LED auf dem Mainboard zeigte den Fehlercode "00" an, was auf einen Ausfall der Zentraleinheit (CPU) hindeutet. Beim Auseinanderbauen des Geräts wurde eine ungewöhnliche Wölbung an den Kontakten des Prozessors festgestellt.

Systemeinstellungen und technischer Zustand

lautem Bericht von ixbt.com hat der Nutzer den Prozessor nicht manuell übertaktet (overclock) oder die Spannungsparameter geändert. Das System war mit einem Corsair RM1000x Netzteil und einer 240 mm Flüssigkeitskühlung von DeepCool ausgestattet. Lediglich die Precision Boost Overdrive (PBO) Technologie war in den BIOS-Einstellungen aktiviert, die es dem Prozessor ermöglicht, mit einer Leistung leicht über den Standardlimits zu arbeiten.

Bemerkenswert ist, dass eine neue BIOS-Version installiert war, die Anfang 2026 veröffentlicht wurde. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem mit Softwarefehlern aus der Anfangsphase der AM5-Plattform zusammenhängt. Der Heatspreader des Prozessors sah von außen intakt aus, jedoch trat zwischen der Siliziumschicht und dem Substrat darunter eine physische Beschädigung auf.

Möglichkeit eines systemischen Problems

Die genaue Ursache der Fehlfunktion ist derzeit unbekannt. Experten führen dies auf einen plötzlichen Spannungsanstieg auf dem Mainboard oder einen Produktionsfehler zurück. Dies ist jedoch nicht der erste Fall von Chip-Aufquellung auf der AM5-Plattform. Zuvor wurde ein identisches Problem beim Ryzen 9 7950X3D-Modell beobachtet. Damals lehnte AMD zunächst die Garantieleistung ab, änderte seine Entscheidung jedoch nach Protesten in den sozialen Netzwerken.

Da die Nachfrage nach AMD Ryzen Prozessoren auch auf dem usbekischen Markt hoch ist, wird Nutzern empfohlen, bei der Verwendung automatischer Übertaktungsfunktionen wie PBO vorsichtig zu sein. Bisher hat AMD keine offizielle Stellungnahme abgegeben, aber der betroffene Nutzer gab an, den Garantieservice zu kontaktieren.

Sollten solche Fälle zunehmen, könnte dies das Vertrauen in die neue Zen 5 Architektur von AMD beeinträchtigen. Obwohl dies derzeit wie ein Einzelfall wirkt, deuten ähnliche Probleme früherer Generationen darauf hin, dass es sich um einen systemischen Defekt handeln könnte.