iOS 27 für iPhone-Nutzer: Welche AI-Funktionen gibt es außer Siri?

Obwohl die Aktualisierung des Sprachassistenten Siri das Hauptthema auf der Worldwide Developers Conference von Apple war, ist die Strategie für künstliche Intelligenz (AI) in iOS 27 wesentlich umfassender. Anstatt die Nutzer nur zur Interaktion mit einem Bot zu zwingen, implementiert das Unternehmen kleine, aber wichtige Funktionen zur Lösung alltäglicher Probleme in allen Systembereichen. Diese auf Apple Intelligence basierenden Neuerungen machen das iPhone zu einem noch intelligenteren und komfortableren Gerät. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Einer der praktischsten Aspekte des neuen Betriebssystems ist die Funktion zur automatischen Aufteilung von Rechnungen in Restaurants und Cafés. Laut ixbt.com machen Nutzer ein Foto des Belegs oder laden es über Apple Cash hoch, und Apple Intelligence extrahiert automatisch die Daten — Gerichtnamen, Mengen, Trinkgeld und den Gesamtbetrag. Anschließend wird eine Anfrage an die Freunde in der Gruppe gesendet, um zu markieren, wer was bestellt hat, und das System berechnet Steuern und andere Kosten fair.

Sicherheit und automatische Passwort-Aktualisierungen

Heutzutage reicht die Erstellung komplexer Passwörter nicht mehr aus, da das Risiko von Datenlecks (Data Breach) auf verschiedenen Plattformen weiterhin hoch ist. Im Rahmen von iOS 27 erkennt Apples neue Passwörter-App mithilfe von AI nicht nur schwache Passwörter, sondern ermöglicht auch deren automatische Aktualisierung. Die AI meldet sich im Namen des Nutzers auf den Websites an und ändert gefährdete Passwörter in sicherere Versionen, ohne dass manuelle Schritte vom Nutzer erforderlich sind.

Die Messages-App ist ebenfalls deutlich intelligenter geworden. Das System versteht nun den Kontext der Unterhaltung und bietet One-Tap-Vorschläge an. Wenn beispielsweise Ihr Gesprächspartner Sie bittet, sich an etwas zu erinnern, schlägt das iPhone sofort vor, diese Aufgabe zur Reminders-App hinzuzufügen. Wenn jemand ein Treffen vereinbaren möchte, erscheint eine Schaltfläche zum Erstellen eines Termins in der Calendar-App.

Medien und intelligentes Vorschlagssystem

Auch bei der Arbeit mit Fotos zeigt Apple Intelligence seine Überlegenheit. Wenn ein Freund nach Fotos von einem vergangenen Event fragt, sortiert das System über Schlüsselwörter, Standort und die Personenerkennung in der Photos Library genau die benötigten Bilder heraus. Diese Funktionen sind derzeit in einer Beta-Version für Entwickler verfügbar und werden voraussichtlich im Herbst für die breite Öffentlichkeit veröffentlicht.

Insgesamt umfassen die Neuerungen in iOS 27 folgende Bereiche:

Intelligente Aufteilung von Restaurantrechnungen über Apple Cash;

Automatische Aktualisierung von Passwörtern auf Websites mit Datenlecks;

Verwaltung von Kalendern und Erinnerungen basierend auf dem Inhalt von Nachrichten;

Schnelle Suche und Teilen von Inhalten aus der Fotobibliothek.

Diese Updates zeigen, dass Apples Ansatz für künstliche Intelligenz nicht nur auf Chatbots beschränkt ist, sondern darauf abzielt, jedes Element des Betriebssystems für den Nutzer nützlicher zu machen. Für Nutzer in Usbekistan werden diese Annehmlichkeiten, insbesondere die Passwortsicherheit und das Nachrichtensystem, das digitale Alltagsleben zweifellos erheblich erleichtern.