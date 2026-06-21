Tesla Autopilot verursacht weitere Tragödie: Elektroauto rast in Texas in ein Haus

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Tesla Autopilot verursacht weitere Tragödie: Elektroauto rast in Texas in ein Haus

In der Stadt Katy, Texas, USA, ereignete sich ein schrecklicher Verkehrsunfall mit einem Tesla-Elektroauto. Ein Fahrzeug unter der Kontrolle des Autopilot-Systems kam bei hoher Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte gegen ein Wohngebäude, wobei eine Person ums Leben kam. Dieser Vorfall hat die Debatten über die Sicherheit der autonomen Technologien des Unternehmens unter Elon Musk erneut entfacht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben des Harris County Sheriff's Office ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 20:00 Uhr. Der Fahrer des Tesla Model 3, Michael Butler, bestätigte, dass er während der Fahrt die autonome Fahrfunktion genutzt hatte. Plötzlich verlor das System jedoch die Kontrolle, und das Auto durchbrach mit hoher Geschwindigkeit die Wand eines Backsteinhauses am Straßenrand.

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass eine Frau namens Avila, die sich im Gebäude befand, schwere körperliche Verletzungen erlitt. Ein Rettungshubschrauber, der schnell am Unfallort eintraf, brachte das Opfer ins Krankenhaus, doch trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb die Frau. Dieser Fall ist ein weiteres bitteres Beispiel dafür, wie ein technisches Versagen ein Menschenleben fordern kann.

Untersuchung und technische Expertise

Überwachungskamera-Aufnahmen zeigen, dass der Tesla in einer ruhigen Wohnstraße mit einer Geschwindigkeit deutlich über dem Limit fuhr. Die Kollision führte nicht nur zu menschlichen Opfern, sondern verursachte auch erheblichen materiellen Schaden am Wohngebäude. Laut ixbt.com suchte auch der Fahrer aufgrund verschiedener Verletzungen medizinische Hilfe auf.

Vorläufigen Untersuchungsergebnissen zufolge wurden im Blut des Fahrers Michael Butler keine Spuren von Alkohol oder Betäubungsmitteln gefunden. Er kooperiert aktiv mit den Ermittlern und sagte aus. Bisher wurde gegen den Fahrer keine offizielle Anklage erhoben, doch die Strafverfolgungsbehörden untersuchen die Unfallursachen weiterhin eingehend.

Experten prüfen derzeit den Zustand des Tesla Autopilot-Systems zum Zeitpunkt des Unfalls und warum es das Hindernis nicht erkennen konnte. Solche Fälle mahnen Fahrer von Elektroautos, insbesondere von Tesla-Modellen, die auch verstärkt auf den Markt in Usbekistan drängen, zu erhöhter Wachsamkeit. Experten betonen immer wieder, dass das Autopilot-System, so perfekt es auch erscheinen mag, noch keine vollständige Sicherheitsgarantie bietet.

Tesla hat zu diesem Vorfall bisher keine offizielle Stellungnahme abgegeben. Es wird erwartet, dass die US-amerikanische National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) eine separate Untersuchung dieses Unfalls einleiten wird. Solche technischen Defekte könnten sich negativ auf den Aktienkurs des Unternehmens und das Zuverlässigkeitsranking der Marke auswirken.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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