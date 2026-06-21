Dassault Falcon 10X absolviert Erstflug: Eine neue Ära in der Geschäftsluftfahrt

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Dassault Falcon 10X absolviert Erstflug: Eine neue Ära in der Geschäftsluftfahrt

Das französische Unternehmen Dassault Aviation hat sein neuestes und leistungsstärkstes Geschäftsreiseflugzeug, das Modell Falcon 10X, zum ersten Mal in die Luft gehoben. Dieser Flug ist nicht nur in der Geschichte des Unternehmens, sondern im gesamten Segment der privaten Luftfahrt ein bedeutendes Ereignis. Das neue Flaggschiff zwingt die Branche aufgrund seiner technischen Möglichkeiten und Reichweite dazu, bestehende Standards zu überdenken. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der Testflug erfolgte vom Flugplatz Bordeaux-Mérignac in Frankreich und dauerte etwa zweiinhalb Stunden. Laut Ixbt.com verhielt sich das Flugzeug unter der Führung der erfahrenen Piloten Sebastien Dupont de Dinesh und Fabrice Dunyak in der Luft wie erwartet. Während des Tests stieg der Liner auf eine Höhe von 12.200 Metern und erreichte eine Geschwindigkeit von 1.000 Kilometern pro Stunde (Mach 0,82). Alle Bordsysteme und Steuerungsmechanismen wurden erfolgreich getestet.

Technische Möglichkeiten und Komfort

Der Falcon 10X Business-Jet ist für Ultra-Langstreckenflüge konzipiert. Die angegebene maximale Flugreichweite beträgt 13.900 Kilometer. Das bedeutet, dass das Flugzeug die größten Megastädte der Welt, zum Beispiel von New York nach Hongkong oder von Paris nach Santiago, nonstop verbinden kann. Solche Kennzahlen ermöglichen es Vertretern der Geschäftswelt, erheblich Zeit zu sparen.

Eric Trappe, Chef von Dassault Aviation, bezeichnet diesen Erfolg als Ergebnis mehrjähriger Arbeit des Ingenieurteams. Durch die Übertragung seiner Erfahrung aus der Militärluftfahrt (z. B. Rafale-Kampfflugzeuge) auf die zivile Luftfahrt hat das Unternehmen ein Höchstmaß an Sicherheit und Aerodynamik gewährleistet. Der Falcon 10X wird voraussichtlich eines der Flugzeuge mit der breitesten und komfortabelsten Kabine seiner Klasse sein.

Zukünftige Pläne und Wettbewerb

Derzeit arbeitet das Unternehmen an der Erweiterung des Testprogramms. Während die Montage des zweiten Testexemplars kurz vor dem Abschluss steht, wird der dritte Prototyp mit einer vollständigen Passagierkabine ausgestattet. Dies ist notwendig, um sämtlichen Komfort im Flugzeug, den Geräuschpegel und die Klimasteuerungssysteme unter realen Bedingungen zu prüfen.

Diese Neuigkeit ist auch für usbekische Unternehmer und internationale Konzerne von Bedeutung, da die Nachfrage nach Langstrecken-Business-Jets in unserer Region steigt. Mit seiner technologischen Überlegenheit wird der Falcon 10X zu einem Hauptkonkurrenten von Giganten wie Gulfstream und Bombardier. Die vollständige Inbetriebnahme und die kommerziellen Auslieferungsprozesse sind für die kommenden Jahre geplant.

Dassault Aviation hat seine Position als einziger Hersteller gefestigt, der 2026 einen völlig neuen Flugzeugtyp in die Luft gehoben hat. Dies steigert nicht nur das Prestige der Marke, sondern signalisiert auch den Beginn eines neuen technologischen Wettlaufs auf dem Markt für Geschäftsluftfahrt.

Dassault AviationFalcon 10XBusiness-JetLuftfahrtTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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