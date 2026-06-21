Anzahl der Roboter bei Figure AI übersteigt erstmals die Anzahl der Menschen

Figure AI, eines der führenden Robotik-Startups in den USA, gab bekannt, dass es in seinem Betrieb einen historischen Wendepunkt erreicht hat. Laut einem Bericht von CEO Brett Adcock hat die Anzahl der im Unternehmen eingesetzten humanoidem Roboter erstmals die Anzahl der Mitarbeiter überstiegen. Dieses Ereignis gilt als wichtiges Signal dafür, wie schnell sich AI und Automatisierung in der Technologiewelt entwickeln. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Brett Adcock veröffentlichte auf seiner X-Seite eine spezielle Grafik, welche die Dynamik zwischen „Menschen und Robotern“ widerspiegelt. Laut ixbt.com war die Anzahl der Roboter im Unternehmen bis Anfang 2025 nahezu null. In kurzer Zeit stieg die Produktionsrate jedoch steil an, sodass die Anzahl der Roboter bis zum zweiten Quartal 2026 etwa 740 erreichte. Zum Vergleich: Die Mitarbeiterzahl des Unternehmens lag im gleichen Zeitraum bei 650–660 Personen.

Eine neue Stufe der Automatisierung

Die Geschäftsführung von Figure AI betont, dass dieser Trend nicht vorübergehend ist und die Geschwindigkeit der Robotisierung keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt. Auf den von Adcock veröffentlichten Bildern ist zu sehen, wie Dutzende von humanoidem Robotern in speziellen Containern untergebracht und einsatzbereit gemacht wurden. Diese Materialien, die unter dem Kommentar „Power On“ veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass die Roboter in die Phase der Massentests oder der Auslieferung an Kunden übergegangen sind.

Das Unternehmen hat kürzlich sein Figure 03 Modell in einem „Mensch gegen Maschine“-Szenario getestet. Obwohl der Mensch bei einem Wettbewerb zum Sortieren von Paketen bisher schnellere Ergebnisse erzielte, sagen die Ingenieure von Figure AI, dass dies eines der letzten Szenarien sei, in denen der Mensch überlegen ist. Es wird erwartet, dass AI-Algorithmen die Bewegungen der Roboter bald noch präziser und schneller machen werden.

Veränderungen auf dem globalen Arbeitsmarkt

Diese Änderungen in der internen Struktur von Figure AI stehen im Einklang mit der allgemeinen Situation auf dem globalen Technologiemarkt. Heutzutage erhöhen Giganten wie Amazon und Meta ihre Investitionen in AI und bauen gleichzeitig traditionelle Arbeitsplätze ab. Laut Daten von Layoffs.fyi haben im Jahr 2026 zehntausende Fachkräfte aufgrund von Automatisierung und wirtschaftlicher Optimierung ihren Arbeitsplatz verloren.

Derzeit hat sich der Wettbewerb auf dem Markt für humanoide Roboter massiv verschärft. Neben Figure AI entwickeln sich auch folgende Projekte aktiv weiter:

Tesla und sein Optimus-Projekt;

Die chinesischen Unternehmen Unitree und Agibot;

Boston Dynamics und sein aktualisiertes Atlas-Modell.

Diese technologischen Verschiebungen sind auch für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan von großer Bedeutung. Obwohl die Massenrobotisierung unsere Region etwas später erreichen mag, ist die zukünftige Nachfrage nach solchen Systemen zur Steigerung der Effizienz in der Produktion und Logistik unvermeidlich. Die Erfahrung von Figure AI zeigt, dass Roboter nicht mehr nur Laborprototypen sind, sondern zur primären Belegschaft von Unternehmen werden.