Revolution in der Kernenergie: Valar Atomics nimmt neuen Mikroreaktor in 9 Monaten in Betrieb

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Revolution in der Kernenergie: Valar Atomics nimmt neuen Mikroreaktor in 9 Monaten in Betrieb

In der US-Energieindustrie hat sich ein bedeutender Wendepunkt ereignet. Valar Atomics gab die erfolgreiche Inbetriebnahme seines Mikroreaktors namens Ward 250 und den Beginn einer stabilen Kernkettenreaktion bekannt. Diese Tests, die im Energielabor San Rafael in Utah durchgeführt wurden, gelten als einer der wichtigsten Schritte zur Kommerzialisierung einer neuen Generation kleiner Atomreaktoren. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Erstaunliche an diesem Projekt ist die Geschwindigkeit der Umsetzung. Laut Isaiya Taylor, Gründer und CEO von Valar Atomics, war das Gelände vor nur neun Monaten noch eine leere Fläche. In kurzer Zeit gelang es dem Unternehmen nicht nur, das Objekt zu errichten, sondern auch, ein komplexes technologisches Gerät in Betrieb zu nehmen. Dieses Ergebnis wird als beispielloses Tempo für die Atomindustrie bewertet.

Technologien der neuen Generation und staatliche Unterstützung

Das Ward 250-Projekt wurde im Rahmen eines Pilotprogramms des US-Energieministeriums realisiert und wurde zum ersten Projekt, dem Tests auf diesem hohen Niveau außerhalb nationaler Labore gestattet wurden. Laut ixbt.com ist dieser Mikroreaktor nicht nur ein Laborexperiment, sondern eine vollwertige Energieanlage, die für die zukünftige Stromerzeugung im industriellen Maßstab konzipiert ist.

Das Projekt wurde gemäß einem im Mai 2025 unterzeichneten Präsidialdekret entwickelt. Das Dokument setzte das Ziel, bis Juli 2026 mindestens drei Demonstrationsreaktoren der neuen Generation in Betrieb zu nehmen. Valar Atomics war das zweite Unternehmen, das diese Anforderung erfüllte. Zuvor hatte das Unternehmen Antares Nuclear mit seinem Mark-0-Reaktor ein ähnliches Ergebnis erzielt.

Umgehung der Bürokratie und Zukunftspläne

Die US-Regierung hat einen speziellen Lizenzierungsmechanismus eingeführt, um solche innovativen Projekte zu beschleunigen. Dieser Mechanismus ermöglicht es, Experimentalreaktoren in einem vereinfachten Verfahren zu testen, während parallel dazu die standardmäßigen kommerziellen Vereinbarungsprozesse weiterlaufen. Dieser Ansatz hat die Zeit vom Entwurf bis zu den praktischen Tests um ein Vielfaches verkürzt.

Vor dem Hintergrund erfolgreicher Tests kündigte das US-Energieministerium eine neue Initiative namens Nuclear Energy Launch Pad an. Ihre Hauptziele sind:

  • Beseitigung bürokratischer Hürden im Bereich der Kerntechnologien;
  • Beschleunigung des Übergangs vielversprechender Projekte in die Testphase;
  • Anziehung von Investitionen des Privatsektors in die Kernenergie;
  • Ausbau des Netzes kleiner modularer Reaktoren.
Diese Erfahrung ist sehr wichtig für Länder wie Usbekistan, die die Entwicklung der Kernenergie anstreben. Kleine modulare Reaktoren werden schneller gebaut als große AKWs, gelten als sicherer und bieten eine praktische Lösung für die Energieversorgung entlegener Gebiete. Der Erfolg von Valar Atomics deutet darauf hin, dass kompakte und mobile Kernkraftwerke in naher Zukunft ein fester Bestandteil des Energiemarktes werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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