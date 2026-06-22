Starlink versorgt peruanische Schulen mit Internet: 30.000 Schüler vernetzt

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Starlink versorgt peruanische Schulen mit Internet: 30.000 Schüler vernetzt

Das Starlink-Satellitenkommunikationssystem von Elon Musks SpaceX hat ein großes Projekt zur Bekämpfung der digitalen Ungleichheit in Südamerika implementiert. In Zusammenarbeit mit Ensena Peru und BCP Comunica ermöglichte die Initiative über 30.000 Schulkindern in den entlegensten Regionen Perus den Zugang zu Hochgeschwindigkeitsinternet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Projekt umfasst 160 Bildungseinrichtungen im ganzen Land. Zuvor war der Zugang zu digitalen Ressourcen in diesen Gebieten fast unmöglich, da komplexes Terrain und Gebirgsregionen der Verlegung von traditionellem Kabelinternet im Weg standen. Die Starlink-Technologie löste dieses Problem durch die Übertragung eines stabilen Signals aus dem Weltraum, ohne dass eine terrestrische Infrastruktur aufgebaut werden musste.

Eine neue Ära der digitalen Bildung

Laut ixbt.com können Schüler dank der Satellitenkommunikation nun ohne Unterbrechungen auf Online-Unterricht, internationale Bildungsplattformen und digitale Bibliotheken zugreifen. Dies gilt als wichtiger Schritt zur Angleichung der Bildungschancen zwischen Land- und Stadtschulen. Internet mit niedriger Latenz ermöglicht die Einführung moderner Technologien selbst in den entlegensten Dörfern.

Der Hauptvorteil des Starlink-Systems besteht darin, dass es eine gesamte Gemeinschaft in kurzer Zeit mit dem Netzwerk verbinden kann. Perus Geografie — die Anden und die Amazonas-Regenwälder — stellte traditionelle Anbieter vor große Herausforderungen. Satellitenterminals hingegen sind sofort nach der Installation einsatzbereit und garantieren eine stabile Verbindung.

Globale Abdeckung und Zukunftspläne

Peru ist nicht das einzige Land, das diese Technologie nutzt. Starlink hatte zuvor seine Dienste in 30 Dorfschulen in Malawi, Afrika, eingeführt. Zudem erhielten Tausende von Schülern und Lehrern in abgelegenen Gebieten von Ländern wie Kenia, Paraguay und Bolivien über dieses System die Möglichkeit, sich mit der modernen Welt zu vernetzen.

Kürzlich erhielt SpaceX zudem die offizielle Genehmigung der Regierung der Elfenbeinküste, Starlink-Dienste anzubieten. Dies zeigt, dass die Strategie des Unternehmens, nicht vernetzte Punkte auf globaler Ebene abzudecken, konsequent fortgesetzt wird.

Auch unter den Bedingungen Usbekistans ist die Bedeutung solcher Technologien hoch. Satellitensysteme wie Starlink könnten in Zukunft eine wichtige alternative Lösung sein, um Schulen in den bergigen und abgelegenen Wüstenregionen unseres Landes mit Hochgeschwindigkeitsinternet zu versorgen. Weltweit entwickelt sich dieses System derzeit zu einem der wichtigsten Instrumente zur Steigerung der Bildungsqualität und der digitalen Kompetenz.

StarlinkSpaceXPeruInternetTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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