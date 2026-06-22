Überraschung für Samsung Galaxy A24 Besitzer: One UI 8.5 Update veröffentlicht

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Überraschung für Samsung Galaxy A24 Besitzer: One UI 8.5 Update veröffentlicht

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat eine unerwartete Überraschung für eines seiner erschwinglichen Smartphones, das Galaxy A24, bereitgestellt. Während viele Nutzer und Experten bezweifelten, dass dieses Gerät neue Software erhalten würde, hat das Unternehmen mit der Verteilung der finalen Version der One UI 8.5 Benutzeroberfläche für das Galaxy A24 begonnen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com erschien das erste Update auf Geräten für den südkoreanischen Markt mit dem Index SM-A245N. Dieses Firmware-Paket, veröffentlicht unter der Nummer A245NKSU9FZF1, hat eine Größe von etwa 2,4 GB. Das bedeutet, dass Nutzern empfohlen wird, vor dem Herunterladen des Updates sicherzustellen, dass genügend Speicherplatz auf dem Gerät vorhanden ist und eine stabile Wi-Fi-Verbindung genutzt wird.

Neue Funktionen und visuelle Änderungen

Die One UI 8.5 Oberfläche basiert auf dem Betriebssystem Android 16 QPR2, welches nicht nur die Systemsicherheit erhöht, sondern auch eine Reihe visueller Änderungen enthält, die das Nutzererlebnis grundlegend verbessern. Insbesondere haben Samsung-Designer die Transparenz- und Blur-Effekte der Benutzeroberfläche überarbeitet, was dem Menü und dem Benachrichtigungsfenster ein modernes Aussehen verleiht.

Auch funktional wurden einige nützliche Neuerungen hinzugefügt. Ab sofort haben Galaxy A24 Nutzer die Möglichkeit zur teilweisen Bildschirmaufnahme. Diese Funktion ist sehr praktisch, da sie es ermöglicht, nur eine bestimmte App oder einen Bereich aufzunehmen, statt des gesamten Bildschirms. Zudem wurden die allgemeine Leistung und Stabilität des Systems deutlich optimiert.

Für Nutzer in Usbekistan ist diese Nachricht von besonderer Bedeutung, da das Galaxy A24 Modell aufgrund seines günstigen Preises und seiner Zuverlässigkeit auf dem Smartphone-Markt des Landes sehr beliebt ist. Obwohl das Update derzeit nur in Südkorea verfügbar ist, wird erwartet, dass es in den kommenden Tagen auch Geräte in Zentralasien, einschließlich Usbekistan, erreicht.

Es ist anzumerken, dass das Galaxy A24 lange Zeit nicht offiziell in der Liste der Geräte bestätigt war, die das One UI 8.5 Update erhalten. Dieser Schritt von Samsung deutet auf eine verstärkte Support-Politik für Geräte im Mittel- und unteren Segment hin. Um nach dem Update zu suchen, genügt es, in den Smartphone-Einstellungen zum Bereich "Software-Update" zu navigieren.

SamsungGalaxy A24One UI 8.5Android 16Smartphone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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