Schweizer Flyer stellt eine neue Art von E-Bike vor

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Schweizer Flyer stellt eine neue Art von E-Bike vor

Flyer, einer der führenden Fahrradhersteller der Schweiz, hat seine neueste Entwicklung vorgestellt: das E-Bike G1 Upstreet TR:CF 7.63 der Premiumklasse. Das Fahrzeug sorgt mit innovativen technischen Lösungen, insbesondere einem Automatikgetriebe und einem Riemenantrieb, bereits für Aufmerksamkeit bei Experten. ixbt.com berichtet dass.

Laut ixbt.com ist das neue Modell auf dem deutschen Markt erhältlich und kostet zunächst 7.999 Euro. Derzeit können Käufer das Premiumfahrzeug zu einem reduzierten Preis von 5.499 Euro erwerben. Der hohe Preis lässt sich durch die fortschrittliche Technologie und die hochwertigen Materialien erklären.

Innovatives Antriebs- und Motorsystem

Das G1 Upstreet basiert auf dem Pinion Motor.Gearbox.Unit-System. Diese Lösung vereint in einem einzigen geschlossenen Gehäuse einen zentral angeordneten Elektromotor mit 85 Nm Drehmoment und ein 12-Gang-Getriebe. Im Gegensatz zu herkömmlichen Getrieben mit außenliegendem Schaltwerk bietet diese hermetisch abgedichtete Konstruktion zuverlässigen Schutz vor Staub, Wasser und mechanischen Beschädigungen.

Experten zufolge reduziert dieser Ansatz den Wartungsaufwand erheblich. Ein weiterer wichtiger Vorteil des E-Bikes ist der vollständig automatische Gangwechsel. Eine spezielle Elektronik wählt abhängig von Geschwindigkeit und Straßenbedingungen selbstständig den optimalen Gang, sodass sich der Fahrer ganz auf die Straße konzentrieren kann.

Carbonmaterialien und technische Daten

Anstelle einer herkömmlichen Metallkette kommt bei diesem Modell ein moderner Carbonriemen zum Einsatz. Er arbeitet nahezu geräuschlos, benötigt keine besondere Pflege und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Für zusätzliche Sicherheit und Sauberkeit ist der Riemen mit einer speziellen kompakten Schutzabdeckung versehen.

Der Rahmen des Flyer G1 Upstreet TR:CF 7.63 besteht ebenfalls vollständig aus Carbon. Trotzdem beträgt das Gesamtgewicht der Konstruktion 29 Kilogramm, sodass sie nicht als leicht bezeichnet werden kann. Dies liegt vor allem am leistungsstarken 700 W·soat-Akku, der am Fahrrad montiert ist und Fahrten über lange Distanzen ermöglicht.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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