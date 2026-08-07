Der italienische Klub Parma ist auf dem Transfermarkt weiterhin aktiv und steht kurz davor, seine Offensive weiter zu verstärken. Laut Sky Sport sind die Verhandlungen über die Verpflichtung des talentierten Stürmers David Romero, der in Argentiniens höchster Spielklasse aktiv ist, in die finale Phase eingetreten. Der Transfer dürfte sich auch auf weitere Veränderungen im Klub auswirken, darunter auf die Zukunft von Mateo Pellegrino. Goal.com berichtet .

Nachdem El Bilal Touré zur Mannschaft gestoßen ist, will die Parma-Führung einen weiteren jungen und vielversprechenden Spieler für die Offensive verpflichten. Der Transfer des 2003 geborenen argentinischen Mittelstürmers David Romero, der für Tigre spielt, ist nahezu abgeschlossen. Der Spieler selbst verabschiedete sich kürzlich von den Vereinsfans, was darauf hindeutet, dass sein Wechsel nach Italien unmittelbar bevorsteht.

Romeros Statistiken und Pარმas Pläne

David Romero konnte sich in der abgelaufenen Saison in den Vordergrund spielen. In der argentinischen Primera División und der Copa Sudamericana kam er insgesamt in 17 Spielen zum Einsatz, erzielte 10 Tore und bereitete 2 weitere Treffer vor. Diese konstanten und effektiven Leistungen weckten Parmas Interesse. Der Klub entschied sich, als Investition in die Zukunft einen jungen, bereits einsatzbereiten Spieler in den Kader aufzunehmen.

Romeros Ankunft wird sich jedoch auch direkt auf die Situation von Parmas anderem Stürmer Mateo Pellegrino auf dem Transfermarkt auswirken. Der 2001 geborene argentinische Angreifer zieht sowohl in Italien als auch im Ausland großes Interesse auf sich. Fiorentina und Juventus gehören zu den Klubs, die besonders stark um seine Verpflichtung buhlen.

Fiorentina und Juventus zeigen Interesse

Laut Sky Sport ist Fiorentina bereit, eine Verpflichtung Pellegrinos zu prüfen, sollte ein gutes Angebot für Moise Kean eingehen. Der Klub aus Florenz hält den jungen Argentinier für einen geeigneten Kandidaten, um den Konkurrenzkampf in der Offensive aufrechtzuerhalten.

Auch Juventus beobachtet Pellegrinos Entwicklung aufmerksam. Der Klub aus Turin muss jedoch zunächst die Zahl der überzähligen Spieler in der Offensive reduzieren, bevor konkrete Schritte eingeleitet werden können. Als aussichtsreichster Abgangskandidat bei Juventus gilt derzeit Jonathan David. Bislang sind jedoch weder beim Klub noch bei den Vertretern des Spielers zufriedenstellende Angebote eingegangen.

Sollte der italienische Rekordmeister einen seiner Spieler verkaufen können, könnte er umgehend auf dem Transfermarkt aktiv werden und in den Poker um Pellegrino einsteigen. Derzeit bemüht sich Parma jedoch darum, alle Fragen schnellstmöglich zu klären. Der Klub plant, bis zum Beginn der neuen Saison unter dem Cheftrainer eine vollständig formierte Offensive aufzubauen, und David Romero soll schon bald das gelb-blaue Trikot tragen.