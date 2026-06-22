Tecno präsentiert das rekordverdächtig dünne Smartphone Camon 50 Slim

Die Marke Tecno, die sich auf dem Smartphone-Markt fest etabliert, hat ihr neues Flaggschiff-Modell Camon 50 Slim vorgestellt. Das Gerät zieht die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten nicht nur durch sein extrem dünnes Gehäuse auf sich, sondern auch durch seinen leistungsstarken Akku und höchste Schutzstandards trotz kompakter Maße. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com beträgt die Dicke des neuen Smartphones nur 6,39 mm. Damit ist es eines der dünnsten Geräte auf dem Markt. Dennoch ist es den Ingenieuren gelungen, einen 5600 mAh Akku im Gehäuse unterzubringen. Laut Tecno-Vertretern behält dieser Akku seine stabilen Eigenschaften auch nach fünf Jahren intensiver Nutzung bei. Das Gerät unterstützt zudem ein 60 W Schnellladesystem.

Technische Möglichkeiten und Display-Eigenschaften

Das Modell Camon 50 Slim ist mit einem 6,78-Zoll AMOLED-Display ausgestattet, das mit einer 1,5K-Auflösung (1224 × 2720 Pixel) arbeitet. Die Bildwiederholrate des Bildschirms liegt bei 144 Hz, was für eine flüssige Bedienung und hohe Dynamik bei Spielen sorgt. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Geräts ist der Schutz gegen Staub und Wasser gemäß den IP68- und IP69-Standards. Dies garantiert, dass das Smartphone selbst unter einem heißen Wasserstrahl mit hohem Druck nicht beschädigt wird.

Die Hardware des Smartphones basiert auf dem MediaTek Helio G200 Ultimate Prozessor. Beim Speicher stehen den Nutzern 8 GB RAM (virtuell auf bis zu 16 GB erweiterbar) sowie Optionen mit 128 GB oder 256 GB internem Speicher zur Verfügung. Als Software kommen das neueste Android 16 Betriebssystem und die HiOS 16.2 Benutzeroberfläche zum Einsatz.

Kamera und KI-Funktionen

Für Fotografie-Enthusiasten ist das Tecno Camon 50 Slim mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera ausgestattet, die über einen hochwertigen Sony LYT-600 Sensor verfügt. Auf der Vorderseite befindet sich eine 32-Megapixel-Selfie-Kamera. Das Kamerasystem des Geräts bietet umfangreiche KI-gestützte Bildbearbeitungswerkzeuge. Insbesondere verfügt das Smartphone auch über einen speziellen Unterwasser-Aufnahmemodus.

Eine weitere Design-Innovation ist das AI Mood Light System auf der Rückseite des Gehäuses. Es besteht aus 354 Mini-LEDs und kann seine Farben je nach Benachrichtigungen oder der Stimmung des Nutzers ändern. Angesichts der Beliebtheit der Marke wird erwartet, dass das Camon 50 Slim aufgrund seines modernen Designs und seiner Langlebigkeit auch bei den Nutzern auf große Nachfrage stoßen wird.