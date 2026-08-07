Andrea Cambiasos Agent spricht über die Zukunft des Spielers

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Andrea Cambiasos Agent spricht über die Zukunft des Spielers

Die Fragen zur Zukunft von Andrea Cambiaso, Außenverteidiger von Juventus und der italienischen Nationalmannschaft, beschäftigen Fans und Experten weiterhin. In einem Interview mit Sky Sport äußerte sich der Vertreter des Spielers, Giovanni Bia, zu den jüngsten Transfergerüchten um seinen Mandanten. Seinen Worten zufolge gibt es derzeit keinen ernsthaften Grund für den Verteidiger, die „Alte Dame“ zu verlassen. Goal.com berichtet .

Goal.com berichtet, dass der Agent besonders betonte, wie zufrieden sein Mandant mit seinen Leistungen und dem Umfeld beim Turiner Klub ist. Giovanni Bia erinnerte daran, dass jedes Kind davon träumt, für Spitzenklubs wie Juventus, Inter oder Milan zu spielen. Daher würde Andrea einen Abschied von dem ihm wichtigen Verein nur dann in Betracht ziehen, wenn ein außergewöhnlich großes Angebot einginge, das alle Parteien vollständig zufriedenstellt.

Interesse von Manchester City und das Kriterium der Topklubs

Laut dem Agenten zeigte Manchester City in der Vergangenheit konkretes Interesse an Andrea Cambiaso. Der Spieler und seine Vertreter sind jedoch nur dann bereit, einen Transfer zu prüfen, wenn ein Angebot von einem der europäischen Spitzenklubs eingeht. Bia stellte insbesondere fest, dass Angebote von mittelklassigen Premier-League-Mannschaften den Spieler nicht interessieren. Er würde nur Klubs wählen, die um große Ziele kämpfen.

In letzter Zeit berichteten Medien über mögliche Vereinbarungen oder Spielertausche mit einem weiteren italienischen Spitzenklub, Inter. Auf dem Transfermarkt wurde insbesondere ein möglicher Tausch zwischen Andrea Cambiaso und Davide Frattesi diskutiert. Giovanni Bia wies diese Gerüchte jedoch entschieden zurück und erklärte, dass er von Inter-Vertretern weder eine offizielle Anfrage noch ein Angebot erhalten habe.

Andrea CambiasoJuventusInterTransferSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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