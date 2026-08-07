Rodri steht vor einem Wechsel zum FC Barcelona

Obwohl Manchester-City-Star Rodri in den letzten Tagen stark mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde, steht der Spieler überraschend kurz vor einem Wechsel zum katalanischen Verein FC Barcelona. Berichten von Mundo Deportivo zufolge hat der spanische Mittelfeldspieler das Projekt der Blaugrana positiv bewertet und der Vereinsführung offiziell seine Zustimmung gegeben, Verhandlungen mit Manchester City aufzunehmen. Dies berichtet Goal.com.

Die Führung des katalanischen Klubs betonte, dass die Klärung des Hauptgemüts — was der Spieler selbst will — der schwierigste Schritt war und diese Aufgabe erfolgreich gelöst wurde. Obwohl die Hauptpriorität des Klubs im Sommer-Transferfenster weiterhin die Verstärkung des Angriffs bleibt, hat die Möglichkeit, einen der besten Mittelfeldspieler der Welt zu verpflichten, den Klub dazu gebracht, ernsthaft über diesen Transfer nachzudenken.

Ein Spieler für das Projekt von Hansi Flick

Rodri passt in all seinen Aspekten — einschließlich seiner hohen Qualität, seiner großen Erfahrung und seiner Führungsqualitäten — perfekt zur Spielphilosophie von Cheftrainer Hansi Flick. Berichten zufolge versucht Barcelona diesen Transfer zu beschleunigen, da der niederländische Mittelfeldspieler Frenki de Jong verletzungsbedingt lange ausfällt.

Die Ankunft von Rodri könnte jedoch zu einem überfüllten Mittelfeld und sogar einem Überangebot an Spielern im Kader der Katalanen führen. Schon jetzt kämpfen talentierte Spieler wie Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenki de Jong, Fermin Lopez, Marc Casado und Marc Bernal im Mittelfeld von Barcelona um ihre Plätze.

Ein angenehmes Kopfzerbrechen für den Trainer

Eine solche luxuriöse Auswahl bereitet Hansi Flick ein ganz besonderes, positives Kopfzerbrechen. Der deutsche Spezialist hat die Möglichkeit, aus vielen großen Namen frei zu wählen und Spieler zu rotieren, ohne an Kaderstärke zu verlieren.

Experten glauben, dass Rodris Transfer nicht nur den internen Wettbewerb stärken wird, sondern Barcelona auch zusätzliches Selbstvertrauen im Kampf um die höchsten Ziele auf europäischer Bühne verleiht.