Rodri steht vor einem Wechsel zum FC Barcelona

·69·Sport
Rodri steht vor einem Wechsel zum FC Barcelona

Obwohl Manchester-City-Star Rodri in den letzten Tagen stark mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde, steht der Spieler überraschend kurz vor einem Wechsel zum katalanischen Verein FC Barcelona. Berichten von Mundo Deportivo zufolge hat der spanische Mittelfeldspieler das Projekt der Blaugrana positiv bewertet und der Vereinsführung offiziell seine Zustimmung gegeben, Verhandlungen mit Manchester City aufzunehmen. Dies berichtet Goal.com.

Die Führung des katalanischen Klubs betonte, dass die Klärung des Hauptgemüts — was der Spieler selbst will — der schwierigste Schritt war und diese Aufgabe erfolgreich gelöst wurde. Obwohl die Hauptpriorität des Klubs im Sommer-Transferfenster weiterhin die Verstärkung des Angriffs bleibt, hat die Möglichkeit, einen der besten Mittelfeldspieler der Welt zu verpflichten, den Klub dazu gebracht, ernsthaft über diesen Transfer nachzudenken.

Ein Spieler für das Projekt von Hansi Flick

Rodri passt in all seinen Aspekten — einschließlich seiner hohen Qualität, seiner großen Erfahrung und seiner Führungsqualitäten — perfekt zur Spielphilosophie von Cheftrainer Hansi Flick. Berichten zufolge versucht Barcelona diesen Transfer zu beschleunigen, da der niederländische Mittelfeldspieler Frenki de Jong verletzungsbedingt lange ausfällt.

Die Ankunft von Rodri könnte jedoch zu einem überfüllten Mittelfeld und sogar einem Überangebot an Spielern im Kader der Katalanen führen. Schon jetzt kämpfen talentierte Spieler wie Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenki de Jong, Fermin Lopez, Marc Casado und Marc Bernal im Mittelfeld von Barcelona um ihre Plätze.

Ein angenehmes Kopfzerbrechen für den Trainer

Eine solche luxuriöse Auswahl bereitet Hansi Flick ein ganz besonderes, positives Kopfzerbrechen. Der deutsche Spezialist hat die Möglichkeit, aus vielen großen Namen frei zu wählen und Spieler zu rotieren, ohne an Kaderstärke zu verlieren.

Experten glauben, dass Rodris Transfer nicht nur den internen Wettbewerb stärken wird, sondern Barcelona auch zusätzliches Selbstvertrauen im Kampf um die höchsten Ziele auf europäischer Bühne verleiht.

RodriBarcelonaManchester CityLa LigaTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroManchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroHeute, 18:39Wende beim Rodri-Transfer: Barcelona hängt Real Madrid abWende beim Rodri-Transfer: Barcelona hängt Real Madrid abHeute, 18:35Arsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektArsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektHeute, 18:18Andrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei JuventusAndrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei JuventusHeute, 18:15Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry KaneCristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry KaneHeute, 17:55Chelsea baut den Kader drastisch ab: Xabi Alonso verabschiedet sich von 16 SpielernChelsea baut den Kader drastisch ab: Xabi Alonso verabschiedet sich von 16 SpielernHeute, 17:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)