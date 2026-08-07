Tottenhams Abwehrchef Micky van de Ven bleibt im Verein

Der Londoner Klub Tottenham steht kurz davor, mit einem seiner wichtigsten Verteidiger, Micky van de Ven, einen langfristigen neuen Vertrag abzuschließen. Laut BBC Sport hat der niederländische Nationalspieler seine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft im Verein geändert und soll bald einen neuen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Die Nachricht ist ein wichtiger Schritt für die Nordlondoner und sorgt für Stabilität in den Zukunftsplänen der Mannschaft. Goal.com berichtet .

Der talentierte Innenverteidiger wechselte 2023 vom deutschen Klub Wolfsburg zu Tottenham. Obwohl die ursprünglich veröffentlichte Vereinbarung bis 2029 laufen sollte, hatten die Entwicklungen der vergangenen Monate Fragen zu seiner Zukunft aufgeworfen. Seit seinen ersten Tagen in der englischen Premier League fiel der Verteidiger mit seinen zuverlässigen Leistungen auf und spielte eine entscheidende Rolle beim Erfolg der Mannschaft in der Europa-League-Saison 2024/25.

Der Faktor Roberto de Zerbi und die Veränderungen im Verein

Zu Beginn dieses Jahres, als Tottenham eine schwierige Phase durchmachte und in der Premier League um den Klassenerhalt kämpfte, hatte Micky van de Ven seine Zukunft ernsthaft hinterfragt. Dass der Klub innerhalb von nur neun Monaten dreimal den Cheftrainer wechselte und sich die Ergebnisse drastisch verschlechterten, weckte beim Spieler Zweifel. Die Ernennung des ehemaligen Brighton-Trainers Roberto de Zerbi , der am 31. März Igor Tudor ablöste, veränderte die Situation jedoch grundlegend.

Die Ankunft des italienischen Trainers und der von ihm eingeführte Spielstil waren ausschlaggebende Faktoren dafür, dass der Verteidiger seine Meinung änderte. Van de Ven bewertete die positiven Veränderungen in der Vereinsinfrastruktur und die neuen Ambitionen hoch. In einem Interview mit BBC Sport zu Beginn des Sommers betonte er besonders, dass im Team ein neuer Geist entstanden sei.

Eine schwierige Saison liegt hinter ihnen

Tottenham erlebte in der vergangenen Saison eine der schwierigsten Phasen seiner Geschichte, kämpfte bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg und belegte in der Tabelle den 17. Platz. Van de Ven machte keinen Hehl daraus, dass die Ergebnisse der vergangenen Saison unbefriedigend und inakzeptabel waren.

Dennoch wirkten sich die neuen Schritte der Vereinsführung und die Stabilität im Kader positiv auf den Spieler aus. Er betonte, wie wichtig es sei, alle Schwierigkeiten hinter sich zu lassen und mit neuen Zielen in die kommende Saison zu starten. Die Vertragsverlängerung des Verteidigers wäre für Tottenham nicht nur sportlich, sondern auch im Hinblick auf das Image ein wichtiger Erfolg.