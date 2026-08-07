Parma steht vor der Verpflichtung von David Romero und ist bereit, Pellegrino abzugeben

Parma setzt seine Aktivitäten auf dem Transfermarkt fort und steht kurz davor, die Offensive mit einem weiteren talentierten Spieler zu verstärken. Laut Sky Sport befindet sich der Serie-A-Klub in der finalen Verhandlungsphase, um den jungen argentinischen Stürmer David Romero von Tigre zu verpflichten. Goal.com berichtet .

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Transfers von El Bilal Touré hat Parmas Vereinsführung mit Tigre beim Kauf des 2003 geborenen argentinischen Mittelstürmers nahezu eine Einigung erzielt. Der Spieler selbst deutete in den vergangenen Stunden mit seiner Verabschiedung von den Fans deutlich auf seinen bevorstehenden Wechsel nach Italien hin.

David Romero konnte sich in der abgelaufenen Saison in Szene setzen. Insgesamt absolvierte er 17 Spiele in der argentinischen Primera División und der CONMEBOL Sudamericana, erzielte zehn Tore und bereitete zwei weitere vor. Seine konstanten und effektiven Leistungen weckten das Interesse der Scouts von Parma.

Die Zukunft von Mateo Pellegrino und das Interesse der Topklubs

Die Verpflichtung von David Romero durch Parma dürfte sich auch direkt auf die Zukunft eines weiteren Stürmers des Klubs auswirken. Der 2001 geborene argentinische Angreifer Mateo Pellegrino könnte den Verein nach der Ankunft des Neuzugangs verlassen. An ihm besteht sowohl bei italienischen als auch bei ausländischen Klubs großes Interesse, wobei Fiorentina und Juventus die Situation besonders aufmerksam verfolgen.

Fiorentina ist bereit, bei einem guten Angebot für Moise Kean oder einem Wechsel von Roberto Piccoli nach Bologna konkrete Schritte für die Verpflichtung Pellegrinos einzuleiten. Auch Juventus analysiert seine Offensive und hat den jungen Stürmer ins Visier genommen.

Die nächsten Schritte auf dem Transfermarkt

Bevor der Klub aus Turin konkrete Schritte für Pellegrino einleiten kann, müssen zunächst einige Spieler aus der Offensive verkauft werden. Jonathan David gilt derzeit als aussichtsreichster Abgang, doch bislang sind keine zufriedenstellenden Angebote eingegangen. Juventus bleibt jedoch weiterhin im Rennen.

Parma möchte dem Cheftrainer bis zum Saisonbeginn eine komplett formierte Offensive zur Verfügung stellen. Nun muss David Romero nur noch das gelb-blaue Trikot überstreifen, während die Parteien die letzten Details klären, berichtet Sky Sport.