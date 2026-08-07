NVIDIA verkauft GeForce RTX 50-Grafikkarten auf der QuakeCon zum empfohlenen Preis

In letzter Zeit sind die Preise auf dem Grafikkartenmarkt stark gestiegen, was für Nutzer erhebliche Schwierigkeiten verursacht. Vor diesem Hintergrund berichtet ixbt.com, dass NVIDIA beschlossen hat, Nutzern die Möglichkeit zu bieten, Grafikkarten der neuesten Generation zu den offiziell empfohlenen Preisen zu erwerben. Diese Initiative dürfte ein wichtiger Schritt für alle sein, die ihren Computer angesichts der steigenden Marktpreise aufrüsten möchten. Ixbt.com berichtet .

Das Unternehmen bietet diese Möglichkeit nicht über große Einzelhandelsketten, sondern im Rahmen einer speziellen Veranstaltung an. Auf dem diesjährigen QuakeCon-Festival präsentiert NVIDIA einen eigens eingerichteten Werbestand. Dieser bietet Besuchern die Möglichkeit, die neuesten Geräte der RTX 50-Serie zu ihren ursprünglichen, nicht künstlich erhöhten Preisen zu erwerben.

Preisgestaltung während der Veranstaltung

Den angekündigten Bedingungen zufolge können Käufer die GeForce RTX 5070 Founders Edition für 550 US-Dollar, die GeForce RTX 5080 FE für 1.000 US-Dollar und das Flaggschiff RTX 5090 FE für 2.000 US-Dollar erwerben. Es ist erwähnenswert, dass der Preis der RTX 5090-Grafikkarte im freien Einzelhandel derzeit auf 4.000 bis 5.000 US-Dollar oder sogar noch höher gestiegen ist. Daher wird das Angebot auf der QuakeCon im Vergleich zur aktuellen Marktsituation als besonders vorteilhaft und attraktiv bewertet.

NVIDIA bezeichnet diese Aktion als „Verifizierten priorisierten Zugang“. Der Begriff unterstreicht auf besondere Weise, dass die offiziellen empfohlenen Preise trotz der aktuellen Marktbedingungen und der hohen Nachfrage unverändert bleiben. Obwohl die tatsächlichen Marktregeln eine andere Situation zeigen, bemüht sich das Unternehmen, seinen Fans Hardware zu fairen Preisen anzubieten.

Veranstaltungsdetails und Bedingungen

Wenn Sie planen, die vom 6. bis 9. August dieses Jahres stattfindende Veranstaltung zu besuchen, empfehlen die Organisatoren, den GeForce-Stand so früh wie möglich aufzusuchen. Ziel ist es, die Produkte zum garantierten Preis zu erwerben, bevor sie ausverkauft sind. Unternehmensvertreter erklären, dass alle Interessierten die Möglichkeit haben werden, die Geräte vor Ort zu kaufen.

Dennoch bleibt die wichtigste Frage für Experten und Käufer unbeantwortet: Es ist weiterhin unbekannt, wie viele Grafikkarten NVIDIA genau für diese Veranstaltung bereitgestellt hat. Da mit einer sehr hohen Nachfrage gerechnet wird, dürften nicht alle Interessierten diese Gelegenheit nutzen können. Daher sind die Aktivität und Schnelligkeit der Festivalbesucher von entscheidender Bedeutung.