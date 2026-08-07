Treffen zwischen Roma und Gian Piero Gasperini: Interview wegen Transfergesprächen abgesagt

·56·Sport
Treffen zwischen Roma und Gian Piero Gasperini: Interview wegen Transfergesprächen abgesagt

Gian Piero Gasperini, Cheftrainer der Roma aus der italienischen Hauptstadt, wurde kurzfristig und überraschend von einem geplanten Interview mit Sky Sport abgezogen. Der Vorfall sorgte in der Fußballwelt und unter den Fans für großes Interesse und verstärkte die Spekulationen, dass der Klub seine Aktivitäten auf dem Transfermarkt intensiviert hat. Goal.com berichtet .

Laut einem von Goal.com veröffentlichten Bericht hatte Sky Sport zuvor angekündigt, dass der Trainer seine Einschätzungen in der Abendsendung teilen würde. Wenig später teilten die Moderatoren des Senders den Fans jedoch mit, dass der Coach nicht live auftreten könne.

Transferfragen und intensive Gespräche

Nach Angaben der Studiojournalisten wurde die Absage durch Umstände verursacht, die weder vom Trainer noch vom Sender beeinflusst werden konnten. Gian Piero Gasperini entschuldigte sich bei den Fans und dem Sender und versprach, das Gespräch so bald wie möglich nachzuholen.

Vertreter des Senders erklärten, dass der Trainer derzeit in intensive Treffen und Verhandlungen mit der Vereinsführung eingebunden sei. Es wird vermutet, dass im Trainingslager der Roma in Cardiff wichtige Fragen zwischen der Vereinsführung und dem Trainerstab besprochen werden.

Neue Spieler und zentrale Prioritäten

Laut der Quelle arbeiten die Roma-Führung und der Trainer angesichts des nahenden Endes des Transferfensters intensiv daran, den Kader zu verstärken. Insbesondere soll die Verpflichtung eines Flügelspielers derzeit oberste Priorität für die Mannschaft haben.

Der Klub arbeitet aktiv daran, seine Transferpolitik weiter zu verbessern und die für die Saison gesetzten Ziele zu erreichen. Gasperinis Verzicht auf die Pressekonferenz und seine vollständige Konzentration auf das Trainingslager und die Verhandlungen deuten darauf hin, dass es bei der Roma schon bald neue Entwicklungen und bemerkenswerte Transfers geben könnte.

RomaGian Piero GasperiniSky SportTransfersSerie A
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroManchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroHeute, 18:39Wende beim Rodri-Transfer: Barcelona hängt Real Madrid abWende beim Rodri-Transfer: Barcelona hängt Real Madrid abHeute, 18:35Rodris Transfer sorgt für unerwartete Situation im Mittelfeld des FC BarcelonaRodris Transfer sorgt für unerwartete Situation im Mittelfeld des FC BarcelonaHeute, 18:33Arsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektArsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektHeute, 18:18Andrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei JuventusAndrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei JuventusHeute, 18:15Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry KaneCristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry KaneHeute, 17:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)