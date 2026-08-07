Rodri nach Katalonien: Barcelona steht vor überraschendem Transfer

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Rodri nach Katalonien: Barcelona steht vor überraschendem Transfer

Laut Mundo Deportivo könnte Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri seine Karriere überraschend beim FC Barcelona fortsetzen. Zuvor war berichtet worden, dass Real Madrid Interesse an dem Spieler habe, doch das Projekt der Katalanen konnte den spanischen Star offenbar für sich gewinnen. Darüber berichtet Goal.com .

Rodri hat der Führung des FC Barcelona nun offiziell die Erlaubnis erteilt, Verhandlungen mit Manchester City aufzunehmen. Die Vereinsführung ist überzeugt, die größte Hürde erfolgreich genommen zu haben: die wahren Absichten des Spielers zu klären.

Die perfekte Ergänzung für Hansi Flicks Projekt

Obwohl die Verstärkung der Offensive im Sommer-Transferfenster für Barcelona weiterhin Priorität hat, hat die Möglichkeit, einen der besten Mittelfeldspieler der Welt zu verpflichten, die Vereinsführung dazu gebracht, diesen Transfer ernsthaft zu prüfen. Mit seinem Können, seiner enormen Erfahrung und seinen Führungsqualitäten passt Rodri hervorragend zur Fußballphilosophie von Cheftrainer Hansi Flick.

Experten zufolge ist ein weiterer Grund für das Transferinteresse der Katalanen der Wunsch, den verletzten niederländischen Mittelfeldspieler Frenkie de Jong adäquat zu ersetzen. Rodrís Verpflichtung würde Barcelonas Möglichkeiten im Zentrum weiter vergrößern.

Großer Konkurrenzkampf im Mittelfeld

Sollte der Transfer zustande kommen, würde sich im Mittelfeld Barcelonas eine echte Ansammlung von Stars bilden. Bereits jetzt stehen talentierte Spieler wie Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Casadó und Marc Bernal im Kader. Rodrís Ankunft würde die Kaderbreite zusätzlich erhöhen.

Dennoch fragen sich Experten auch, wie gut dieses Geschäft in den übergeordneten finanziellen und strategischen Plan des Vereins passt. Die Verpflichtung des Manchester-City-Kapitäns würde vom katalanischen Klub zweifellos erhebliche finanzielle Mittel und große Anstrengungen erfordern.

RodriBarcelonaManchester CityLa LigaTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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