Samsung Drängt Kunden Aktiv zur 5-Nanometer-Technologie

Auf dem globalen Markt für Produktionsvolumen und Kapazitäten bei Halbleitern hält der scharfe Wettbewerb an. Wie ZDNet Korea berichtet, drängt Samsung Electronics seine Kunden aufgrund der starken Auslastung der 4-Nanometer-Kapazitäten aktiv zum 5-Nanometer-Prozess. Diese Entscheidung dürfte das bestehende Gleichgewicht und die Lieferketten auf dem globalen Halbleitermarkt deutlich beeinflussen. Laut Ixbt.com berichtet dies.

Die 4-Nanometer-Fertigungslinien der Samsung-Foundry-Sparte sind Berichten zufolge bis zum kommenden Jahr nahezu vollständig ausgelastet. Als Hauptgrund gilt der stark gestiegene Bedarf des Unternehmens für eigene Zwecke, darunter Aufträge zur Produktion neuer HBM4-Speicherchips. In diesen Fertigungsstätten werden außerdem verschiedene AI-Beschleuniger hergestellt.

5 Nanometer als Kompromisslösung

In der aktuellen Situation bietet Samsung seinen Kunden die ausgereifte und kosteneffiziente 5-Nanometer-Technologie als Alternative an. Dieser Prozess ist günstiger als die modernsten 2- und 3-Nanometer-Technologien und kann zugleich die Anforderungen vieler moderner Hersteller vollständig erfüllen. Ursprünglich für die Automobilelektronik vorgesehen, wird die Technologie inzwischen auch bei Entwicklern von AI-Lösungen, Neuroprozessoren und Serverchips immer beliebter.

In den vergangenen Monaten ist das Interesse an dieser Technologie deutlich gestiegen. Branchenexperten zufolge wurde dies auch durch die hohe Auslastung der TSMC-Fabriken und die komplexe geopolitische Lage begünstigt. Da es beim weltweit führenden Auftragsfertiger an freien Kapazitäten mangelt, haben sich zahlreiche Unternehmen aus China, Indien und anderen Ländern entschieden, stattdessen die Dienste von Samsung zu nutzen.

Aussichten und Zukunftspläne

Auch kleinere Aufträge, die TSMC nicht annehmen kann, gehen derzeit an den südkoreanischen Technologiekonzern. Dadurch erhält das Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten, seine Position zu stärken. Gleichzeitig nimmt Samsung weiterhin Anfragen für seine fortschrittliche 2-Nanometer-Technologie an.

Der künftige Erfolg des 2-Nanometer-Segments wird jedoch weitgehend davon abhängen, wie stark sich die Ausbeute funktionierender Chips steigern lässt und wie attraktiv die neue Technologie für Großkunden wird. In der aktuellen Phase bleibt der 5-Nanometer-Prozess der praktikabelste und stabilste Kompromiss für das Unternehmen und seine Kunden.