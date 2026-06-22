Honor stellt ultra-robustes X80 Pro Max Smartphone vor: 11.000 mAh Akku und Rekord

Die Marke Honor, die sich auf dem Smartphone-Markt etabliert hat, hat offiziell ihr neues robustes Gerät auf Flaggschiff-Niveau präsentiert — das Honor X80 Pro Max. Dieses Smartphone zieht die Aufmerksamkeit der Technologiewelt nicht nur durch seine technischen Daten, sondern auch durch seinen absoluten Rekord bei der autonomen Laufzeit auf sich. Das Hauptmerkmal des Geräts ist der installierte Akku mit riesiger Kapazität. Ixbt.com berichtet .

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, ist das Honor X80 Pro Max mit einem Akku mit einer Kapazität von 11.000 mAh ausgestattet. Laut Hersteller gelangte das Gerät ins Guinness-Buch der Rekorde, indem es im Live-Streaming-Modus 26 Stunden, 8 Minuten und 34 Sekunden kontinuierlich arbeitete. Ein solcher Wert ist für moderne Smartphones ein beispielloses Ergebnis. Zudem unterstützt es 90 W Schnellladen und eine 27 W Reverse-Charging-Funktion.

Neuer Prozessor und starker Schutz

Das Smartphone basiert auf dem neuen Snapdragon 6 Gen 5 Prozessor und ist mit dem MagicOS 10.0 auf Basis von Android 16 ausgestattet. Dank der Honor Hummingbird 2.0 Architektur wird ein stabiler Betrieb des Systems über sechs Jahre garantiert. Dies ermöglicht es den Nutzern, das Gerät über einen langen Zeitraum ohne Updates zu verwenden.

In Sachen Robustheit beansprucht das Honor X80 Pro Max eine konkurrenzlose Stellung in seiner Klasse. Das Gerät ist nach dem IP69K-Standard staub- und wassergeschützt und hält dem Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 10 Metern stand. Zudem bleibt es bei einem Sturz aus 3 Metern Höhe auf eine harte Oberfläche unbeschädigt, was durch das SGS Gold Label Zertifikat bestätigt wird.

Bildschirm und Multimedia-Funktionen

Das Gerät ist mit einem 6,8-Zoll-Display mit 1,5K-Auflösung (1280 × 2788 Pixel) ausgestattet. Die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms beträgt 120 Hz, und die Spitzenhelligkeit erreicht rekordverdächtige 10.000 nits. Die Rahmenbreite beträgt nur 1,3 mm, was den modernen Designanforderungen voll entspricht.

Weitere technische Daten des Smartphones umfassen:

Hauptkamera: 50-Megapixel-Sensor;

Zusätzliche Module: NFC-Chip, IR-Port (zur Fernsteuerung) und Stereo-Lautsprecher;

Abmessungen: Dicke 8,08 mm, Gewicht 203 Gramm;

Speichervarianten: von 8/128 GB bis 12/512 GB.

Honor verfolgt eine recht liberale Preispolitik. Auf dem chinesischen Markt beginnt der Preis für das Gerät bei 295 US-Dollar, während die Top-Version mit 415 Dollar bewertet wird. Sollte dieses Modell offiziell auf den Markt in Usbekistan kommen, wird es aufgrund seiner Robustheit und langen Akkulaufzeit besonders bei Menschen mit aktivem Lebensstil und Reisenden beliebt sein.