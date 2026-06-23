Unbehebbare Schwachstelle in Apple-Chips gefunden: iPhone-Geräte gefährdet

Cybersicherheitsexperten haben eine schwerwiegende und vor allem softwareseitig nicht behebbare Schwachstelle in von Apple hergestellten Chips entdeckt. Dieser Fehler könnte den Weg für die vollständige Kontrolle älterer iPhone-Modelle ebnen, also für sogenannte "Jailbreak"-Operationen. Diese Entdeckung erregt nicht nur das Interesse von Sicherheitsforschern, sondern auch von Unternehmen, die Spyware für Regierungsbehörden entwickeln, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das in Barcelona ansässige Cybersicherheitsunternehmen Paradigm Shift hat detaillierte Informationen über diese Schwachstelle und einen Proof of Concept veröffentlicht. Der Fehler mit dem Namen "usbliter8" ermöglicht die Umgehung der Sicherheitssysteme, sofern ein physischer Zugriff auf das Gerät besteht. Das bedeutet, wenn ein Hacker das Gerät über ein Kabel mit einem Computer verbinden kann, kann er in die innersten Schichten des Systems eindringen.

Welche Modelle sind gefährdet?

Die identifizierte Schwachstelle betrifft die A12- und A13 Bionic-Chips von Apple. Diese Prozessoren wurden 2018 und 2019 eingeführt und in den folgenden Geräten verwendet:

iPhone XS und XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max;

iPhone SE (2. Generation).

Laut Paradigm Shift liegt das Problem im Boot ROM des Geräts. Das Boot ROM ist der erste Codesatz, der beim Einschalten eines iPhones ausgeführt wird und stellt die erste Sicherheitslinie des Geräts dar. Das Schlimmste ist, dass dieser Code in die Hardware des Chips eingebrannt ist (immutable), sodass Apple ihn nicht aus der Ferne über Software-Updates (iOS update) beheben kann.

Risikostufe und Folgen

Obwohl diese Schwachstelle ernst ist, bedeutet dies nicht, dass alle Besitzer eines iPhone 11 oder XR sofort Opfer von Hackerangriffen werden. Für die Durchführung des Angriffs muss ein Hacker das Gerät physisch in den Händen halten und eine Reihe weiterer zusätzlicher Schwachstellen wie eine Kette verknüpfen. Die Bekanntgabe von usbliter8 schafft jedoch neue Möglichkeiten für Unternehmen wie Cellebrite oder Magnet Forensics, die mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um gesperrte Geräte zu knacken.

In Anbetracht dessen, dass die Modelle iPhone 11 und XR auch auf dem Markt in Usbekistan immer noch beliebt sind, sollten Nutzer vorsichtig sein, wenn sie ihre Geräte fremden Personen übergeben. Experten betonen, dass der einzige und effektivste Weg, sich vor diesem Hardware-Fehler zu schützen, der Wechsel auf Geräte mit neueren Prozessoren (A14 und höher) ist.

Apple hat sich zu diesem Vorfall bisher nicht offiziell geäußert. Obwohl das Unternehmen seit Jahren versucht, sein Ökosystem geschlossen und sicher zu halten, beweisen Fälle wie usbliter8 einmal mehr, dass es keine perfekt geschützte Technologie gibt. Den Nutzern wird derzeit lediglich empfohlen, die physischen Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken.