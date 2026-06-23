Five Eyes warnt: KI könnte Staat und Wirtschaft lähmen

·29·Technologie
Five Eyes warnt: KI könnte Staat und Wirtschaft lähmen

Five Eyes (USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland), das einflussreichste Geheimdienstbündnis der Welt, hat eine gemeinsame Erklärung zu den ernsthaften Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) abgegeben. Prognosen der Geheimdienste zufolge könnten neue KI-Modelle, die in den kommenden Monaten erscheinen, die Grundlage für Cyberangriffe schaffen, die Regierungsstrukturen und große Geschäftssysteme vollständig lähmen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Experten betonen, dass moderne KI-Technologien die Hürden an Wissen und Fähigkeiten, die für die Durchführung von Cyberangriffen erforderlich sind, drastisch senken. Nun können selbst unerfahrene Hacker mithilfe komplexer Algorithmen Geschwindigkeit, Umfang und Komplexität von Angriffen um ein Vielfaches steigern. Dies macht Cybersicherheit von einer rein technischen Aufgabe zu einem Kernelement der nationalen Sicherheit und wirtschaftlichen Stabilität.

Systemische Risiken und strategischer Ansatz

Geheimdienste mahnen, dass die Bekämpfung von Cyberbedrohungen nicht nur Aufgabe von IT-Spezialisten bleiben darf. Heutzutage ist Cyber-Resilienz ein systemisches Problem, das auf gesellschaftlicher und organisationaler Ebene betrachtet werden muss. Denn KI-gestützte Angriffe werden erwartet, die nicht nur einzelne Computer, sondern kritische Infrastrukturen, Lieferketten und staatliche Verwaltungsmechanismen treffen.

Laut ixbt.com werden Cyberrisiken nun als Faktor bewertet, der das Marktvertrauen und die Überlebensfähigkeit von Unternehmen direkt beeinflusst. Während die Risiken künstlicher Intelligenz früher theoretisch diskutiert wurden, sprechen Five Eyes-Experten nun über konkrete kurzfristige Szenarien und reale Bedrohungen.

Politischer Kontext und Einschränkungen

Vor dem Hintergrund dieser Warnungen rückt die Frage nach der Einschränkung des Zugangs zu fortschrittlichen KI-Modellen, insbesondere zu Entwicklungen von Anthropic, in den Fokus. Zuvor gab es Berichte über Entscheidungen, den Zugang ausländischer Nutzer zu bestimmten Systemen aus Gründen der nationalen Sicherheit zu beschränken. Solche Maßnahmen werden als Weg zur Gewährleistung der Sicherheit im technologischen Wettlauf gesehen.

Diese Warnungen sind auch für Länder wie Usbekistan, die eine schnelle Digitalisierung durchlaufen, von hoher Relevanz. Die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit staatlicher Dienste und des Finanzsystems gegen KI-gestützte Cyberangriffe, die Ausbildung von Fachkräften und die Modernisierung von Verteidigungssystemen bleiben eine strategische Aufgabe. Experten betonen, dass man neben dem Nutzen der künstlichen Intelligenz auch bereit sein muss, ihrer bewaffneten Form entgegenzutreten.

Künstliche IntelligenzCybersicherheitFive EyesTechnologieGeheimdienst
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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