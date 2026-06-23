Realme stellt neues Smartphone mit Rekord-Akku von 8000 mAh vor

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Realme stellt neues Smartphone mit Rekord-Akku von 8000 mAh vor

Das Segment der erschwinglichen Geräte auf dem Smartphone-Markt erreicht ein neues Niveau. Realme hat offiziell sein nächstes Budget-Modell präsentiert — das Realme P4x 4G Smartphone. Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist seine riesige Akkukapazität und die AI-Funktionen, wodurch es sich in seiner Preisklasse deutlich von der Konkurrenz abhebt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der stärkste Punkt des neuen Geräts ist der Akku mit 8000 mAh. Dieser Wert ist fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt moderner Smartphones. Laut Hersteller ermöglicht diese Kapazität bis zu 10 Stunden kontinuierliches Spielen anspruchsvoller Spiele. Darüber hinaus gibt es eine 45W Schnellladetechnologie und eine Reverse-Charging-Funktion zum Laden anderer Gadgets.

Technische Daten und Kühlsystem

Laut ixbt.com ist das Realme P4x mit einem 6,8-Zoll-LCD-Display ausgestattet. Die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms beträgt 120 Hz, was für eine flüssige Darstellung sorgt. Dank einer Spitzenhelligkeit von 900 nits ist das Lesen von Informationen auch bei sonnigem Wetter problemlos möglich. Die im Gerät integrierte Octa-Core T7250 Plattform garantiert einen stabilen Betrieb.

Um eine Überhitzung des Smartphones bei hoher Last zu vermeiden, haben Ingenieure ein spezielles Kühlsystem mit einer Fläche von über 11.000 mm² installiert. Dies ist eine besonders wichtige Neuerung für Mobile-Gaming-Enthusiasten. Beim Speicher verfügt das Gerät über LPDDR4X RAM und eMMC 5.1 Flash-Speicher, wobei die Möglichkeit zur Kapazitätserweiterung über microSD-Karten erhalten bleibt.

Künstliche Intelligenz und Software

Im Einklang mit modernen Trends ist das Realme P4x in das Google Gemini AI-System integriert. Benutzer können den intelligenten Assistenten über eine spezielle Power-Taste schnell starten. Das Gerät läuft mit dem Betriebssystem Android 16 und der Realme UI Oberfläche, was langfristige Software-Updates garantiert.

Bei der Kamera verfügt das Smartphone über einen 50 MP Hauptsensor auf der Rückseite und eine 5 MP Selfie-Kamera auf der Vorderseite. Zudem bietet das Gerät folgende Funktionen:

  • Staub- und Spritzwasserschutz nach IP64-Standard;
  • 3,5 mm Audio-Klinke (für Kopfhörer);
  • Seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner;
  • Dual-SIM sowie Unterstützung für Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.2.
Das Realme P4x Smartphone ist derzeit auf dem malaysischen Markt für etwa 195 Dollar erhältlich. Aufgrund seines riesigen Akkus und des erschwinglichen Preises wird erwartet, dass dieses Modell in den kommenden Monaten auch in Zentralasien, einschließlich des usbekischen Marktes, Käufer finden wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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