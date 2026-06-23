Speichermarkt wird massiv teurer: Preise steigen bis 2028 weiter

Auf dem globalen Technologiemarkt wird erwartet, dass die Preise für Speichergeräte (DRAM und NAND) in den kommenden Monaten und Jahren in beispiellose Höhen steigen. Ein neuer Bericht von Analysten der in New York ansässigen Investmentbank Jefferies Financial Group zeigt auf, dass die zweite Jahreshälfte eine ernsthafte finanzielle Herausforderung für Verbraucher und Hersteller darstellen wird. Dieser Trend wirkt sich nicht nur auf Computerkomponenten, sondern auch direkt auf Smartphones und Server-Hardware aus. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Jefferies könnten die Preise für Speicherchips im dritten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorquartal um 40-50 % sprunghaft ansteigen. Im vierten Quartal wird ein weiterer Zuwachs von 30-40 % erwartet. Ein solch steiler Anstieg führt zu höheren Herstellungskosten für technologische Geräte und teureren Endprodukten im Einzelhandel. Auch auf dem usbekischen Markt werden diese globalen Schwankungen bei den Preisen für importierte Technik deutlich spürbar sein.

Langfristiger Mangel und Preisprognose

Experten betonen, dass die Preissteigerungsrate nicht nur auf das laufende Jahr beschränkt bleibt. Für das Jahr 2027 wird ein jährlicher Preisanstieg von 40 % bis 45 % prognostiziert. Die Analysten von Jefferies sagen, dass sich der Markt erst im Jahr 2028 etwas stabilisieren könnte. Bis dahin wird die Nachfrage weiterhin das Angebot übersteigen.

Aletheia Capital, ein großes unabhängiges Forschungsunternehmen aus Asien, unterstützt diese Prognosen ebenfalls. Obwohl Aletheia mit einer geschätzten Steigerung von 30 % für das dritte Quartal etwas vorsichtiger ist, sind sich beide Organisationen in einem Punkt einig: Die Krisensituation auf dem Speichermarkt wird bis 2028 nicht gelöst. Das bedeutet, dass es in den nächsten vier Jahren unrealistisch ist, mit günstigen Speicherchips zu rechnen.

Produktionskapazitäten und neue Technologien

Obwohl für 2028 ein Preisrückgang erwartet wird, wird dieser sehr gering ausfallen — etwa 15-20 %. Dies wird durch den schrittweisen Ausbau der globalen Produktionskapazitäten erklärt. Derzeit konzentrieren sich die Hersteller mit aller Kraft auf Technologien der nächsten Generation. So gab Samsung Electronics kürzlich bekannt, die schnellste Universal Flash Storage (UFS) 5.0 Lösung der Branche entwickelt zu haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung von AI-Systemen und der Bedarf an Hochgeschwindigkeits-Datenverarbeitung die Nachfrage nach Speicherchips auf ein Rekordniveau treiben. Für Verbraucher ist dies ein ernstes Signal, dass sie sich auf steigende Preise für neue Gadgets und Computerkomponenten einstellen müssen. In den kommenden Jahren werden Speichergeräte zu einer der teuersten Komponenten in den Herstellungskosten technologischer Produkte.