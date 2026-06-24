Der Hype um die GeForce RTX 5090, den neuesten und leistungsstärksten Grafikprozessor von NVIDIA, verlagert sich nun von der Performance hin zu ernsthaften technischen Mängeln. Es häufen sich Berichte über schmelzende 16-Pin 12V-2x6 Stromanschlüsse bei diesen frisch auf dem Markt erschienenen Grafikkarten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der nächste schwerwiegende Defekt trat nicht bei einem gewöhnlichen Nutzer auf, sondern in der Redaktion der angesehenen Publikation Club386. Wie Ixbt.com berichtet, ist während des Testprozesses der Stromanschluss einer GeForce RTX 5090 Founders Edition aufgrund von Überhitzung komplett ausgefallen. Besonders bedauerlich ist, dass diesmal nicht nur die Grafikkarte und das Kabel, sondern auch das Netzteil (PSU) selbst beschädigt wurde.

Vorfall in der Redaktion und technische Details

Die Journalisten von Club386 betonten, dass sie beim Zusammenbau des Systems keine Fehler gemacht haben. Die Grafikkarte war über ein Standard-12V-2x6-Kabel direkt an ein Be Quiet Dark Power 13 Netzteil mit 1000 W angeschlossen. Obwohl keine zusätzlichen Verlängerungen oder Adapter verwendet wurden, schmolz der Anschluss unter hoher Last und machte auch den entsprechenden Port am Netzteil unbrauchbar.

Nach diesem Vorfall hat NVIDIA die Grafikkarte im Rahmen der Garantie ausgetauscht. Die Vertreter der Publikation erklärten jedoch, dass ein solches fundamentales Problem bei einem so teuren und hochtechnologischen Gerät inakzeptabel sei. Ihrer Meinung nach entspricht die Konstruktion des neuen 16-Pin-Standards noch immer nicht vollständig den Sicherheitsanforderungen.

Ist das Problem systemisch?

Dies ist nicht der erste Vorfall im Zusammenhang mit der GeForce RTX 5090. Zuvor hatte auch der bekannte Tech-Blogger Daniel Owen berichtet, dass er auf dasselbe Problem gestoßen sei. In seinem Fall wurde ein spezieller Adapter verwendet, der vier 8-Pin-Anschlüsse in einen 12V-2x6 umwandelt. Club386 und andere Experten fordern NVIDIA auf, die Mängel an diesem Anschluss offen zuzugeben und an einer sichereren Lösung zu arbeiten.

In einer Zeit, in der die Nachfrage nach Hochleistungs-Computerkomponenten auch auf dem usbekischen Markt steigt, sollten solche Meldungen eine Warnung für lokale Gamer und professionelle Editoren sein. Bei der Installation von Geräten mit extrem hohem Strombedarf wie der GeForce RTX 5090 wird empfohlen, besonders darauf zu achten, dass das Kabel vollständig eingesteckt und nicht scharf geknickt ist.

Bisher hat NVIDIA keine offizielle Stellungnahme zu diesen Problemen abgegeben, doch das Vertrauen der Nutzer in den 12V-2x6-Standard sinkt weiter. Wenn das Unternehmen nicht bald die Ursache findet und behebt, könnte dies den Verkauf der Flaggschiff-Grafikkarten und den Ruf der Marke ernsthaft schädigen.