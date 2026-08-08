Mourinho führt bei Real Madrid eiserne Disziplin ein: Neue Regeln treten in Kraft

·117·Sport
Mourinho führt bei Real Madrid eiserne Disziplin ein: Neue Regeln treten in Kraft

Real Madrids Cheftrainer José Mourinho hat die internen Regeln des Klubs vor der neuen Saison grundlegend geändert. Laut der renommierten AS hat der portugiesische Coach auch das Leben abseits des Platzes vollständig unter seine Kontrolle gebracht und strenge Vorgaben für Ernährung, Disziplin und die Verletzungsrehabilitation eingeführt.

Nach einer Analyse der Atmosphäre auf dem Trainingsgelände in Valdebebas kam der Trainer zu dem Schluss, dass den Spielern zu viel Freiraum gelassen worden war.

Gemeinsame Mittagessen und das letzte Wort des Ernährungsberaters

Mourinhos erste Priorität war es, die Kabinen- und Teamatmosphäre zu stärken:

  • Verpflichtendes Mittagessen: Künftig nehmen die Spieler und der Trainerstab gemeinsam das Mittagessen ein. Zuvor war dies nicht regelmäßig der Fall, doch der portugiesische Coach betrachtet es als unverzichtbaren Bestandteil des Teamzusammenhalts.

  • Ernährungsplan: Die Befugnisse des Ernährungsberaters im Klub wurden deutlich ausgeweitet. Er ist nun nicht mehr nur ein Berater, sondern trifft die endgültigen Entscheidungen in Ernährungsfragen. Die Menüs für Frühstück und Zwischenmahlzeiten werden strikt festgelegt, wobei die sportliche Leistung Vorrang vor den persönlichen Vorlieben der Spieler hat.

Straftraining und eiserne Disziplin statt Geldstrafen

Nach den neuen Regeln werden Verspätungen nicht mehr wie bisher mit Geldstrafen geahndet. Das Disziplinarsystem ist jedoch noch strenger geworden:

Neue Regel: Wenn ein Spieler nicht mindestens eine Stunde vor Trainingsbeginn auf dem Vereinsgelände eintrifft, muss er getrennt von der Mannschaft im Fitnessstudio trainieren. Von dieser Vorgabe ist kein Starspieler ausgenommen.

Verletzungsrehabilitation findet nur noch in Valdebebas statt

Auch die Rehabilitation verletzter Spieler wurde vollständig der Kontrolle des Klubs unterstellt. Die Arbeit mit individuellen Trainern ist nicht verboten, doch sämtliche Reha-Einheiten — morgens und abends — müssen ausschließlich auf dem Trainingsgelände in Valdebebas stattfinden.

AS betont ausdrücklich, dass die neuen Regeln trotz ihrer Strenge und der eisernen Disziplin in der Kabine weder Unzufriedenheit noch negative Reaktionen ausgelöst haben. Im Gegenteil: Die interne Atmosphäre und der Zusammenhalt der Mannschaft wurden spürbar gestärkt.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

Real MadridJosé MourinhoASValdebebas
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Arsenal verpflichtet den brasilianischen Mittelfeldspieler Bruno GuimarãesArsenal verpflichtet den brasilianischen Mittelfeldspieler Bruno GuimarãesHeute, 16:32Cristian Chivu: Inter bleibt der Topfavorit in der italienischen MeisterschaftCristian Chivu: Inter bleibt der Topfavorit in der italienischen MeisterschaftHeute, 15:55Real Madrid nimmt Abstand vom Rodri-Transfer und richtet Fokus auf 30-Millionen-Euro-TalentReal Madrid nimmt Abstand vom Rodri-Transfer und richtet Fokus auf 30-Millionen-Euro-TalentHeute, 15:54Arsenal erwägt Transfer von Kenan Yildiz ernsthaftArsenal erwägt Transfer von Kenan Yildiz ernsthaftHeute, 15:40PSG arbeitet an Transfer von Parmas Torhüter Zion SuzukiPSG arbeitet an Transfer von Parmas Torhüter Zion SuzukiHeute, 15:39Fenerbahçe führt Rennen um Alexander Sørloth anFenerbahçe führt Rennen um Alexander Sørloth anHeute, 14:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)