Mourinho führt bei Real Madrid eiserne Disziplin ein: Neue Regeln treten in Kraft

Real Madrids Cheftrainer José Mourinho hat die internen Regeln des Klubs vor der neuen Saison grundlegend geändert. Laut der renommierten AS hat der portugiesische Coach auch das Leben abseits des Platzes vollständig unter seine Kontrolle gebracht und strenge Vorgaben für Ernährung, Disziplin und die Verletzungsrehabilitation eingeführt.

Nach einer Analyse der Atmosphäre auf dem Trainingsgelände in Valdebebas kam der Trainer zu dem Schluss, dass den Spielern zu viel Freiraum gelassen worden war.

Gemeinsame Mittagessen und das letzte Wort des Ernährungsberaters

Mourinhos erste Priorität war es, die Kabinen- und Teamatmosphäre zu stärken:

Verpflichtendes Mittagessen: Künftig nehmen die Spieler und der Trainerstab gemeinsam das Mittagessen ein. Zuvor war dies nicht regelmäßig der Fall, doch der portugiesische Coach betrachtet es als unverzichtbaren Bestandteil des Teamzusammenhalts.

Ernährungsplan: Die Befugnisse des Ernährungsberaters im Klub wurden deutlich ausgeweitet. Er ist nun nicht mehr nur ein Berater, sondern trifft die endgültigen Entscheidungen in Ernährungsfragen. Die Menüs für Frühstück und Zwischenmahlzeiten werden strikt festgelegt, wobei die sportliche Leistung Vorrang vor den persönlichen Vorlieben der Spieler hat.

Straftraining und eiserne Disziplin statt Geldstrafen

Nach den neuen Regeln werden Verspätungen nicht mehr wie bisher mit Geldstrafen geahndet. Das Disziplinarsystem ist jedoch noch strenger geworden:

Neue Regel: Wenn ein Spieler nicht mindestens eine Stunde vor Trainingsbeginn auf dem Vereinsgelände eintrifft, muss er getrennt von der Mannschaft im Fitnessstudio trainieren. Von dieser Vorgabe ist kein Starspieler ausgenommen.

Verletzungsrehabilitation findet nur noch in Valdebebas statt

Auch die Rehabilitation verletzter Spieler wurde vollständig der Kontrolle des Klubs unterstellt. Die Arbeit mit individuellen Trainern ist nicht verboten, doch sämtliche Reha-Einheiten — morgens und abends — müssen ausschließlich auf dem Trainingsgelände in Valdebebas stattfinden.

AS betont ausdrücklich, dass die neuen Regeln trotz ihrer Strenge und der eisernen Disziplin in der Kabine weder Unzufriedenheit noch negative Reaktionen ausgelöst haben. Im Gegenteil: Die interne Atmosphäre und der Zusammenhalt der Mannschaft wurden spürbar gestärkt.

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