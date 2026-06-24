Neue Phase im Wettlauf ins All: Rückkehr der Pegasus XL und Rekordwoche von SpaceX

Diese Woche wird für die weltweite Astronautik äußerst ereignisreich werden. Weltweit sind insgesamt sechs orbitale Flüge geplant, von denen fünf auf Elon Musks Unternehmen SpaceX entfallen. Eines der spektakulärsten Ereignisse der Woche wird die Rückkehr der Pegasus XL Rakete ins All sein, zum ersten Mal seit 2021. Diese Entwicklungen zeigen die zunehmende Dominanz privater Raumfahrtunternehmen auf dem globalen Markt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die Serie der wöchentlichen Flüge begann mit der chinesischen Chang Zheng 7A Rakete. Diese Rakete, die am 23. Juni vom Weltraumbahnhof Wenchang gestartet wurde, brachte den geheimen TJSW-26A Satelliten erfolgreich in eine geostationäre Umlaufbahn. Mit einer Höhe von über 60 Metern kann diese Rakete bis zu 12 Tonnen Nutzlast in einen niedrigen Erdorbit befördern. Dies war ein weiterer strategisch wichtiger Flug Chinas in diesem Jahr.

SpaceX: Starfall-Test und Starlink-Missionen

SpaceX plant, mit seinen Falcon 9 Raketen fünf Missionen pro Woche durchzuführen. Die wichtigste davon war der Test des Starfall Demo Fahrzeugs. Laut ixbt.com ist dieses scheibenförmige Gerät dazu gedacht, die Technologie zur autonomen Rückführung von Lasten aus dem Orbit zur Erde zu testen. Dies soll in Zukunft eine lebenswichtige Lösung für orbitale Labore und Produktionsanlagen im Weltraum werden.

Zudem baut das Unternehmen das globale Internetnetzwerk Starlink weiter aus. Vom Stützpunkt Vandenberg in Kalifornien ist der Start von 24 Starlink v2 Mini Satelliten geplant. Dies wird der 76. Flug für SpaceX im Jahr 2026 sein, womit die Gesamtzahl der Starts des Unternehmens auf 686 steigt. Eine solche Intensität sichert die absolute Führung im Bereich der Weltraumtechnologie.

Pegasus XL kehrt nach vierjähriger Pause zurück

Das außergewöhnlichste Ereignis der Woche ist der Flug der von Northrop Grumman betriebenen Pegasus XL Rakete. Diese Rakete wird mithilfe eines Lockheed L-1011 TriStar Stargazer Flugzeugs in der Luft gestartet. Hauptziel der Mission ist es, die Lebensdauer des orbitalen Observatoriums Neil Gehrels Swift Observatory der NASA zu verlängern. Ein von Katalyst entwickeltes Spezialgerät wird das Teleskop einfangen und dessen sinkende Umlaufbahn anheben.

Am Ende der Woche wird SpaceX zwei weitere große Starts durchführen. Darunter befindet sich der sieben Tonnen schwere Kommunikationssatellit SXM-11 für das Unternehmen SiriusXM. Dieses Gerät ist mit einem riesigen 10-Meter-Maschenreflektor ausgestattet, der die Bereitstellung von hochwertigem Satellitenradio für die Nutzer ermöglicht. Diese Flugserie bringt die Zahl der weltweiten orbitalen Versuche seit Jahresbeginn auf 154.