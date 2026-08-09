Samsung Galaxy A18 besteht Geekbench-Test

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Samsung Galaxy A18 besteht Geekbench-Test

Laut ixbt.com ist das noch nicht vorgestellte Smartphone Samsung Galaxy A18 in der Geekbench-Datenbank aufgetaucht. Einige technische Daten und Leistungswerte des Budgetgeräts mit der Modellnummer SM-A185G wurden enthüllt und vermitteln einen ersten Eindruck vom kommenden Modell. Der Bericht stammt von Ixbt.com .

Das Smartphone soll direkt ab Werk mit moderner Software laufen: dem Betriebssystem Android 17 und der Benutzeroberfläche One UI 9. Die Testergebnisse zeigen jedoch, dass Samsung in diesem Gerät eine deutlich ältere Hardwareplattform verwendet hat, was bei Technikbegeisterten Fragen aufwirft.

Technische Daten und Leistung

Das Gerät wird vom Prozessor MediaTek Helio G99 angetrieben. Dieses 6-Nanometer-Einchip-System wurde erstmals 2022 vorgestellt und gilt heute als veraltet. Da der Prozessor zudem keine 5G-Netze unterstützt, könnte das neue Modell hinter aktuellen Mobilfunkstandards zurückbleiben.

Laut Geekbench verfügte die getestete Version lediglich über 4 GB RAM. Das wirkt etwas ungewöhnlich, da das Galaxy A18 der vorherigen Generation mit 6- und 8-GB-RAM-Konfigurationen erhältlich war. Daher ist es möglich, dass mindestens eine Version des neuen Smartphones weniger RAM als ihr Vorgänger erhält.

Im Test erzielte das Smartphone 744 Punkte im Single-Core-Modus und 2064 Punkte im Multi-Core-Modus. Diese Werte sind für den veralteten Prozessor MediaTek Helio G99 vollkommen erwartbar und typisch.

Aussichten und Präsentationstermin

Samsung hat bisher keine offiziellen Informationen dazu veröffentlicht, wann das Smartphone Galaxy A18 offiziell vorgestellt wird. Das Durchsickern der Benchmark-Ergebnisse deutet jedoch darauf hin, dass die Entwicklung des Geräts in die letzte Phase eingetreten ist.

Experten zufolge wird die Preisgestaltung eine entscheidende Rolle dabei spielen, ob Budgetgeräte mit diesen Eigenschaften ihren Platz auf dem Markt finden. Weitere Funktionen des neuen Modells und der Zeitpunkt seiner Markteinführung dürften in den kommenden Monaten bekannt werden.

SamsungGalaxy A18GeekbenchMediaTekAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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