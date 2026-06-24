Weltstärkster Supercomputer ermittelt: China setzt USA vom Thron

·38·Technologie
Weltstärkster Supercomputer ermittelt: China setzt USA vom Thron

In der Welt der Technologie hat ein wahrer Kampf der Titanen stattgefunden. Im renommierten High Performance Linpack (HPL) Benchmark-Ranking hielten US-Supercomputer lange Zeit die Führung. Doch diesmal hat sich der Herrscher des Throns geändert!

Chinas neuer LineShine Supercomputer wurde zur leistungsstärksten Maschine der Welt gekürt und ließ Amerikas fortschrittlichste Computer hinter sich.

Kosmische Geschwindigkeit: Wie stark ist LineShine?

Dieses neue „technologische Monster“ aus China verzeichnete eine Geschwindigkeit von genau 2,198 Exaflops . Das bedeutet, dass es genau El Capitan Supercomputer, dem bekanntesten aus Amerika auf dem zweiten Platz, um 22 Prozent schneller arbeitet.

Das aktuelle TOP-5-Ranking der weltweit stärksten Supercomputer sieht wie folgt aus:

Platz

Computername

Land

1. Platz

LineShine

China

2. Platz

El Capitan

USA

3. Platz

Frontier

USA

4. Platz

Aurora

USA

5. Platz

JUPITER Booster

Deutschland

Was steckt darin? Eine starke Antwort auf internationale Einschränkungen

Das Interessanteste ist, dass dieser Supercomputer unter strengen technologischen Beschränkungen und Sanktionen geschaffen wurde, die westliche Staaten gegen China verhängt haben. Daher stützt sich LineShine vollständig auf eigene chinesische Produkte:

  • Das Herzstück: Er basiert auf Chinas heimischen LX2-Prozessoren .

  • Das System: Es wird vom in China entwickelten Kylin-Betriebssystem gesteuert.

  • Der Energiehunger: Für einen stabilen Betrieb verbraucht dieses System etwa 42,2 MW elektrische Energie.

  • Standort: Das im April dieses Jahres vorgestellte Zentrum wurde vom Shenzhen Cloud Computing Center entwickelt und befindet sich im Shenzhen National Supercomputer Center (NSCS).

Laut dem Chefdesigner Lu Yutong arbeitet LineShine nicht nur für nackte Zahlen. Er dient sowohl globalen wissenschaftlichen Zielen (Klima, Medizin) als auch der Lösung der derzeit populärsten Aufgaben der Künstlichen Intelligenz (AI).

Ein historischer Schritt und ein großes Comeback

Chinesische Supercomputer sind seit 2017 zum ersten Mal wieder auf den ersten Platz im Weltranking aufgestiegen. Dies ist für China nicht nur ein einfacher Sieg, sondern ein großer politischer und technologischer Erfolg. {{TEXT_54}}

The Wall Street Journal schreibt, dass das Shenzhen National Supercomputer Center diesen Erfolg wie folgt kommentierte:

„Trotz ausländischer technologischer Beschränkungen ist dieser Erfolg ein historischer Schritt bei der Schaffung eines unabhängigen Software-Hardware-Ökosystems für die chinesische Supercomputer-Industrie“.

Kurz gesagt, das Rennen in der Welt der Technologie hat eine neue Stufe erreicht. Es wird sehr spannend sein, wie die USA und Europa auf diesen „Impuls“ aus China reagieren!

ChinaUSALineShineEl CapitanShenzhen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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