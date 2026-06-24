Agility Robotics, ein führendes Unternehmen im Bereich der humanoiden Robotertechnologie, gab seinen Börsengang durch eine Fusion mit der Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Churchill Capital Corp XI bekannt. Infolge dieser Vereinbarung wird der Marktwert des Unternehmens auf etwa 2,5 Milliarden Dollar geschätzt. Dieser Schritt signalisiert, dass das kommerzielle Potenzial im Bereich der Robotik eine neue Stufe erreicht hat. Dies berichtete Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Durch die Transaktion wird erwartet, dass das Unternehmen über 620 Millionen Dollar einwerben kann. Nahezu 200 Millionen Dollar dieser Mittel werden von neuen und bestehenden institutionellen Investoren bereitgestellt. Agility Robotics ist weltweit bekannt für seinen zweibeinigen Digit-Roboter, der derzeit aktiv in Lager- und Logistiksystemen eingesetzt wird.

Digit v5: Roboter der neuen Generation und Produktionskapazität

Das Unternehmen plant, die eingeworbenen Investitionen in die Massenproduktion seiner Digit v5 Roboter der neuen Generation zu stecken. Derzeit liegen mehrjährige Bestellungen im Wert von über 300 Millionen Dollar für dieses Modell vor. Nach Angaben von Agility Robotics prüfen mehr als 30 weitere Großkunden die Möglichkeiten, diese Roboter in großem Umfang in ihre Betriebsabläufe zu integrieren.

Derzeit sind Digit-Roboter an neun großen Standorten erfolgreich im Einsatz, darunter in den Systemen von Giganten wie Schaeffler, GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada und Mercado Libre. Dass Technologiegiganten wie Amazon, NVIDIA und SoftBank Vision Fund 2 das Projekt von Agility Robotics unterstützen, bestätigt dessen vielversprechende Aussichten.

Lösung für den Arbeitskräftemangel

Peggy Johnson, CEO von Agility Robotics, betonte, dass humanoide Roboter in naher Zukunft zu einem Haupttreiber für die Arbeitsproduktivität und die Stabilität der Lieferketten werden. Ihren Worten zufolge hilft das Unternehmen Betrieben dabei, Personalengpässe zu beheben, die Effizienz zu steigern und AI-basierte Automatisierung sicher zu implementieren.

Auch für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan könnten solche Technologien in Zukunft von großer Bedeutung für die Steigerung der Logistik- und Produktionseffizienz sein. Insbesondere der Einsatz humanoider Roboter in großen Logistikzentren und der Automobilindustrie reduziert Risiken, die mit dem menschlichen Faktor verbunden sind.

Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich unter dem Ticker AGLT an einer der nordamerikanischen Börsen gehandelt. Agility Robotics wurde 2015 an der Oregon State University gegründet und hat sich in kurzer Zeit von einem Laborprojekt zu einem globalen Technologieakteur entwickelt.