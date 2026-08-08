Preise für Nvidia CMP 170HX-Grafikkarten steigen stark

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Preise für Nvidia CMP 170HX-Grafikkarten steigen stark

Die Preise alter, für das Mining entwickelter Nvidia CMP 170HX Beschleuniger, die zuletzt auf dem Gebrauchtmarkt kaum Interesse geweckt hatten und mit rund 100–200 Dollar bewertet wurden, sind um ein Vielfaches gestiegen. Laut Ixbt.com liegt der Grund darin, dass sich die Speicherkapazität dieser Geräte inzwischen per Software deutlich erweitern lässt. Ixbt.com berichtet darüber.

Diese speziellen Beschleuniger kamen erstmals 2021 auf den Markt. Sie basierten auf dem damals für künstliche Intelligenz beliebten Modell A100, wurden jedoch als deutlich eingeschränkte Version vorgestellt. Während die ursprünglichen Modelle über 64 oder 80 GB Speicher verfügten, boten die CMP 170HX-Geräte lediglich 8 oder 10 GB.

Softwarefreischaltung des Speichers

Experten stellten fest, dass die technischen Möglichkeiten dieser Geräte tatsächlich deutlich größer waren. Physisch verfügten die Grafikkarten wie teure Modelle über eine enorme Speicherkapazität, doch der Hersteller hatte den Großteil des Speichers und der Rechenkerne per Software blockiert.

Die Situation änderte sich grundlegend, nachdem auf der GitHub-Plattform ein spezielles Tool namens CMPUnlocker erschienen war. Mit diesem Tool können Nutzer die Sperren umgehen und GPU sowie Speicher vollständig aktivieren. Dadurch lässt sich ein altes Gerät mit 8 GB Speicher auf das Niveau eines A100 mit 64 GB bringen, während die 10-GB-Version auf 80 GB erweitert werden kann.

Neues Interesse aus der KI-Branche

Natürlich besteht bei einem derart tiefen Eingriff die Möglichkeit, dass einige Speicherchips defekt sind. Dennoch erlauben die vorhandenen Möglichkeiten, den Gerätespeicher um ein Vielfaches zu vergrößern. Dutzende Gigabyte schneller HBM2e-Speicher machen diese alten Mining-Karten auch heute noch relevant, allerdings werden sie inzwischen nicht mehr zum Mining, sondern für die Arbeit mit Systemen der künstlichen Intelligenz eingesetzt.

Vor dem Hintergrund dieser starken Nachfrage haben sich auch die Preise auf dem Markt verändert. Heute werden diese Beschleuniger selbst ohne jegliche Garantie und im noch gesperrten Zustand für rund 1.500–2.200 Dollar angeboten. Die Käufer wissen zwar nicht genau, welches Ergebnis sie letztlich erzielen werden, erwerben die Geräte jedoch in der Hoffnung auf eine hohe Leistung.

NvidiaCMP 170HXMiningKünstliche IntelligenzGrafikkarten
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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