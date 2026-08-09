Real Madrid feiert hart erkämpften Sieg gegen Ferencváros im Testspiel in Ungarn

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Real Madrid feiert hart erkämpften Sieg gegen Ferencváros im Testspiel in Ungarn

Real Madrid besiegte Ferencváros aus Ungarn am Samstag in einem Testspiel mit 2:1. Obwohl die Madrilenen die Partie über weite Strecken deutlich dominierten, sorgte der Druck des Gegners in der zweiten Halbzeit bis zum Schlusspfiff für einen intensiven und spannenden Kampf. Das berichtete Goal.com berichtet .

Laut ixbt.com und Sportmedien begann die Partie mit wuchtigem Offensivfußball. Von den ersten Minuten an zeigten auch die Gastgeber offensive Ambitionen und versuchten, vor dem Tor der Gäste gefährliche Situationen zu kreieren. Laut Spielberichten ging Arda Gülers Schuss aus der Distanz in der 7. Minute vorbei, während Endrick in der 11. Minute eine gute Chance nicht nutzen konnte und den Ball über die Latte setzte.

Ferencváros blieb ebenfalls aktiv und versuchte durch Daniel Arzani in der 4. und 10. Minute zu antworten, doch keine dieser Aktionen brachte das Tor von Real Madrid ernsthaft in Gefahr. Der Druck hielt an: Brahim Díaz schoss in der 14. Minute vorbei, während der Torhüter der Gastgeber Endricks Abschluss aus kurzer Distanz in der 37. Minute parierte.

Tore in der ersten Halbzeit und Wechsel zur Pause

Das erste Tor der Partie fiel in der 41. Minute. Nach einem Eckball legte Alexis Sería den Ball auf, und Mario Rivas köpfte aus kurzer Distanz ein, um Real Madrid in Führung zu bringen. Die ungarische Mannschaft bemühte sich kurz vor der Pause um den Ausgleich, doch Zsenti Varga vergab in der 42. Minute eine Chance.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahmen beide Trainer umfassende Änderungen an ihren Aufstellungen vor. Bei Real Madrid kamen Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen und Carlos Espí ins Spiel. Auch Ferencváros erneuerte seine Mannschaft deutlich und änderte sein Spielsystem.

Der von den Ungarn ausgeübte Druck stellte die Abwehr von Real Madrid bis in die Schlussminuten vor eine große Prüfung. Dennoch behauptete der spanische Spitzenklub seine Führung, gewann das schwierige Auswärtsspiel und bestand damit erfolgreich einen wichtigen Test vor der Saison.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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