Tödlicher Tesla-Unfall in den USA: NTSB leitet Sonderuntersuchung ein

Das National Transportation Safety Board (NTSB) der USA hat eine offizielle Untersuchung zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Tesla-Fahrzeug in Texas eingeleitet. Dieser Vorfall hat die Debatte über die Sicherheit von Autopilot-Systemen in Elektroautos erneut entfacht. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht gibt an.

Die Tragödie ereignete sich in der Stadt Katy, Texas, wo der Tesla-Fahrer Michael Butler die Kontrolle verlor und in ein Wohngebäude krachte. Infolgedessen starb die 76-jährige Marta Avila, die sich im Haus befand, an schweren Verletzungen. Derzeit führen nicht nur das NTSB, sondern auch die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) parallele Untersuchungen durch.

Konflikt zwischen Fahrer und Unternehmen

Vorläufigen Informationen zufolge gab der Fahrer Michael Butler gegenüber den örtlichen Behörden an, dass zum Zeitpunkt des Unfalls das Autopilot-System von Tesla aktiviert war. Tesla weist diese Behauptungen jedoch zurück. Unternehmensvertreter betonten, dass die Daten des Bordcomputers zeigen, dass der Fahrer das Gaspedal voll durchgetreten hat.

Laut einer Erklärung von Tesla führte das Betätigen des Pedals durch den Fahrer zu einem Override der Full Self-Driving (FSD) Software. Infolgedessen erreichte das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 73 mph (ca. 117 km/h), bevor es in das Haus einschlug. Dennoch hat das Unternehmen bisher keine vollständigen technischen Berichte zur Bestätigung dieser Daten veröffentlicht.

Die Familie der verstorbenen Frau hat bereits Klage eingereicht. In der Klage werden der Fahrer Michael Butler und das Unternehmen Tesla Fahrlässigkeit und technische Defekte vorgeworfen. Anwälte argumentieren, dass die Sicherheitssysteme des Fahrzeugs in einer solchen Notsituation die Kollision hätten verhindern oder die Geschwindigkeit automatisch reduzieren müssen.

Experten des NTSB und der NHTSA fordern von Tesla die Herausgabe der internen Log-Dateien und aller digitalen Daten des Fahrzeugs. Die Analyse dieser Daten wird helfen zu klären, wer oder was genau den Fehler beim Unfall verursacht hat — die Software oder der menschliche Faktor.

Laut ixbt.com könnten die Ergebnisse dieser Untersuchung schwerwiegende Folgen für Tesla haben. Sollte ein Systemfehler nachgewiesen werden, müsste das Unternehmen möglicherweise Tausende von Fahrzeugen zurückrufen oder grundlegende Änderungen an der Software vornehmen. Solche Nachrichten sind auch für usbekische Auto-Enthusiasten und Tesla-Besitzer wichtig, da Elektroautos in unserem Land immer beliebter werden und ihre Sicherheitsfunktionen ständig im Fokus stehen.