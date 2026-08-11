OpenAI kaufte Mitarbeiteraktien für 7 Milliarden Dollar

OpenAI, ein führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, kaufte von seinen Mitarbeitern gehaltene Aktien für 7 Milliarden Dollar zurück, um ihnen finanzielle Möglichkeiten zu bieten. Laut Bloomberg erhöhte die umfangreiche Transaktion den Gesamtwert des Unternehmens auf 852 Milliarden Dollar. Dieser Wert entspricht der Bewertung der letzten Finanzierungsrunde im März dieses Jahres, bei der das Unternehmen weitere 122 Milliarden Dollar in sein Eigenkapital aufnahm. Techcrunch.com berichtet .

Auf dem heutigen Technologiemarkt wechseln Start-ups langsamer in den Status einer Aktiengesellschaft als Unternehmen früherer Generationen. Daher entwickeln sich private Tenderangebote zu einem praktischen Instrument, mit dem Mitarbeiter den Wert ihrer Aktien liquidieren können, ohne die Schwierigkeiten eines Börsengangs bewältigen zu müssen. OpenAI lehnte eine offizielle Stellungnahme zu diesem Tenderangebot ab. Der Vorgang erlaubt jedoch wichtige Rückschlüsse auf die Strategie des Unternehmens in naher Zukunft.

IPO-Prozess und finanzielle Ziele

Den Angaben zufolge reichte das Unternehmen im Juni vertraulich Unterlagen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) ein und bereitete sich auf einen möglichen IPO (Börsengang) bis zum Jahresende vor. Der Tender zum Rückkauf der Mitarbeiteraktien könnte jedoch darauf hindeuten, dass ein Börsengang in naher Zukunft nicht erwartet wird. Unternehmen, die einen Börsengang planen, bemühen sich in der Regel um starke Finanzergebnisse, um Investoren anzuziehen.

Das Wall Street Journal berichtete im April, dass OpenAI seine internen finanziellen Ziele nicht vollständig erreicht hatte. Im vergangenen Monat räumte Unternehmenschef Sam Altman in einer Erklärung ein, dass die letzten 12 Monate für das Unternehmen nicht besonders erfolgreich gewesen seien, und betonte, dass er dafür die Hauptverantwortung trage. Dennoch zeigte er sich überzeugt, dass eine produktivere Phase bevorstehe.

Wettbewerb am Markt und künftige Pläne

Anfang dieses Jahres kursierten Berichte, wonach Anthropic, einer der wichtigsten Konkurrenten des Unternehmens, begonnen habe, Gewinne zu erzielen. Dies veranlasst die Führung von OpenAI, ihre Position vor einem Börsengang weiter zu stärken. Das Unternehmen setzt derzeit eine Strategie um, die auf die Optimierung seiner Projekte und eine stärkere Konzentration auf das Unternehmensgeschäft ausgerichtet ist.

Diese milliardenschwere Transaktion zum Kauf der Mitarbeiteraktien verschafft OpenAI in gewisser Weise zusätzliche Zeit, um seine neue Geschäftsstrategie vollständig zu etablieren. Experten zufolge werden das technologische Potenzial und die Wachstumsraten des Unternehmens auch künftig großes Interesse an den öffentlichen Märkten wecken. Der IPO-Termin wird jedoch vom Gleichgewicht aller internen und externen finanziellen Faktoren abhängen.