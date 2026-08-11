OpenAI stellt angesichts zunehmender KI-Angriffe ein neues Cybermodell vor

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OpenAI stellt angesichts zunehmender KI-Angriffe ein neues Cybermodell vor

In letzter Zeit häufen sich Berichte darüber, dass KI-Agenten eine Bedrohung für die Cybersicherheit darstellen und verschiedene Verstöße begehen. Um solche gefährlichen Vorfälle zu verhindern, erweitern führende Technologieunternehmen ihre Schutzmaßnahmen. Laut ixbt.com gab OpenAI bekannt, seinen Cybersicherheitsdienst Daybreak erweitert und ein spezielles Schutzmodell entwickelt zu haben. TechCrunch.com berichtet darüber.

Die nächste Phase des Daybreak-Dienstes

Der von OpenAI vorgestellte aktualisierte Daybreak-Dienst ist nun in zwei Hauptkategorien unterteilt: Blue und Red. Beide Kategorien bieten verifizierten Kunden Zugang zu fortschrittlichen Cybermodellen. Zuvor galten für die Nutzung solcher Spitzentechnologien strenge Einschränkungen und Sicherheitsbarrieren.

Die erste Stufe namens Blue dient den meisten Unternehmen als empfohlener Einstiegspunkt. Der Dienst umfasst verschiedene Sicherheitsfunktionen wie Incident Response, Malware-Analyse und die Prüfung von Software-Updates.

Das GPT-5.6-Cyber-Modell und seine Fähigkeiten

Die Kategorie Red umfasst eine umfangreichere und komplexere Sammlung von Werkzeugen. Sie stellt Nutzern speziell trainierte Cybersicherheitsmodelle für Sicherheitstests und die Erforschung von Schwachstellen bereit. In dieser Kategorie wurde außerdem das neue GPT-5.6-Cyber-Modell eingeführt.

Nach Angaben des Unternehmens wurde das GPT-5.6-Cyber-Modell auf Basis von GPT-5.6 Sol entwickelt und bietet erweiterte Fähigkeiten für bestimmte spezialisierte Cybersicherheitsaufgaben. Derzeit ist dieses fortschrittliche Modell nur für vertrauenswürdige Partnerkunden wie Accenture, IBM, Crowdstrike und Cloudflare verfügbar.

Experten und Kritiker sind der Ansicht, dass die Bedrohungen durch KI-Agenten zwar rasch zunehmen, zugleich aber auch eine gute Marketingchance für große KI-Labore darstellen. OpenAI präsentiert seinen aktualisierten Dienst genau in diesem Sinne.

In seinem Blog betonte das Unternehmen, dass sich die Welt der Cybersicherheit rasant verändert und Angreifer KI zunehmend nutzen, um Cyberangriffe mit beispielloser Geschwindigkeit und vollständig autonom durchzuführen. Während diese Fähigkeiten zunehmen, bleibt Verteidigern immer weniger Zeit zur Vorbereitung.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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