Jeff Bezos könnte einen Anteil am Fußballklub Liverpool kaufen

Jeff Bezos, einer der reichsten Menschen der Welt, plant angeblich, mindestens 30 % des berühmten britischen Fußballklubs Liverpool zu kaufen. Laut The Guardian wird der Deal auf 1,35 Milliarden £ (etwa 1,8 Milliarden $) geschätzt und könnte die erste große Sportinvestition des Milliardärs werden. TechCrunch.com berichtet .

Laut Forbes beläuft sich der Gesamtwert von Liverpool, einem der beliebtesten Fußballteams Europas, auf etwa 6 Milliarden $. Der Klub genießt im Vereinigten Königreich eine ebenso immense Markenbekanntheit wie die Dallas Cowboys in den Vereinigten Staaten. Solche Vermögenswerte sind für Milliardäre inzwischen fast zu einem obligatorischen Statussymbol geworden.

Warum sich amerikanische Milliardäre für den englischen Fußball interessieren

In den vergangenen Jahren hat sich der Besitz englischer Fußballklubs durch US-Geschäftsleute und wohlhabende Privatpersonen zu einem echten kulturellen und wirtschaftlichen Phänomen entwickelt. Analysen von Sky Sports zufolge haben 13 der 20 Premier-League-Klubs amerikanische Anteilseigner. Dazu gehören Todd Boehly und Mark Walters bei Chelsea, Woody Johnson bei Crystal Palace, Dan Friedkin bei Everton sowie eine von Bill Foley angeführte Gruppe.

Auch Hollywoodstars und bekannte Sportler beteiligen sich aktiv an diesem Trend. Ryan Reynolds und Michael B. Jordan besitzen Anteile an Klubs, während Tom Brady bei Birmingham City, Will Ferrell bei Leeds United sowie Prominente wie Russell Westbrook und Michael Phelps ebenfalls Anteile an englischen Klubs gekauft haben.

Warum fällt die Wahl gerade auf die Premier League?

Während die Popularität des Fußballs in den USA stark zunimmt, sind Franchises lokaler Sportligen wie NFL oder MLB extrem teuer oder für neue Käufer nicht zugänglich. Deshalb sind Investitionen in Premier-League-Teams für amerikanische Investoren zu einer zugänglicheren und attraktiveren Option geworden.

Darüber hinaus ermöglicht der Besitz solcher Klubs den Zugang zu einigen der berühmtesten Sportikonen der Welt und zu einem riesigen Publikum. Jeff Bezos wird seit einigen Jahren zunehmend nicht nur als Technologiemogul, sondern auch als umfassendere Kulturfigur wahrgenommen.

Bezos’ weitere Interessen im Vereinigten Königreich

Jeff Bezos, dessen Vermögen auf etwa 280 Milliarden $ geschätzt wird, hatte zuvor den Kauf eines Fußballteams in den USA erwogen, doch diese Bemühungen blieben bislang erfolglos. Sein Interesse an Liverpool ist kein bloßer Zufall, da Amazon zuvor Übertragungen europäischer Fußballligen durchgeführt hat.

Auch Bezos’ geschäftliche Aktivitäten im Vereinigten Königreich nehmen zu. Insbesondere wurde berichtet, dass sein neues Unternehmen für künstliche Intelligenz namens Prometheus plant, ein Büro im Londoner Zentrum für künstliche Intelligenz in King’s Cross zu mieten.