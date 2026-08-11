3-jähriges Mädchen in China „hielt“ ihren kleinen Bruder für Süßigkeiten als Geisel

Die ernsthafte „Verhandlung“ eines dreijährigen Mädchens mit seiner Mutter in China sorgt im Internet für großes Interesse. In der Provinz Henan verlangte das Mädchen Süßigkeiten und seinen Lieblingscartoon und hielt dabei scheinbar seinen kleinen Bruder als „Geisel“ fest.

Alles begann mit Süßigkeiten

Nachdem das Mädchen erfahren hatte, dass seine Mutter die Süßigkeiten versteckt hatte, verlangte es, sie zurückzugeben. Damit gab es sich jedoch nicht zufrieden und stellte noch eine weitere Bedingung.

„Peppa Pig“ muss auch laufen.

Der ernste Ton des Mädchens ließ diese einfache kindliche Forderung wie eine Verhandlung unter Erwachsenen wirken.

Der „Geisel“-Bruder weinte

Um sein Ziel schneller zu erreichen, hielt das Mädchen seinen kleinen Bruder im Arm und tat so, als würde es ihn nicht loslassen. Der Junge weinte unterdessen ahnungslos weiter.

Für die Familie war diese Szene zwischen Mutter und Tochter zwar nur ein Scherz, doch nachdem das Video online veröffentlicht worden war, erreichte es ein riesiges Publikum.

„Zukünftige Geschäftsführerin“

Am meisten beeindruckte die Nutzer, wie selbstbewusst das Mädchen auftrat. In den Kommentaren bezeichneten einige es scherzhaft als:

• „zukünftige Geschäftsführerin“;

• „geborene Schauspielerin“;

hieß es in weiteren Scherzen.

Wie „ernst“ der Plan des Mädchens auch gewesen sein mag – es wollte nur Süßigkeiten und einen Cartoon.

Gibt es auch bei Ihnen zu Hause solche kleinen „Verhandlungskünstler“? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und schicken Sie diese Geschichte an Bekannte mit Kindern.