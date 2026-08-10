Aptoide App-Store kehrt offiziell zu Google Play in den USA zurück

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Aptoide App-Store kehrt offiziell zu Google Play in den USA zurück

In den USA kehren konkurrierende alternative App-Stores für das Betriebssystem Android offiziell auf die Plattform Google Play zurück. Das portugiesische Unternehmen Aptoide wurde zum ersten Anbieter, der diese Möglichkeit nutzt. Die wichtige Änderung erfolgte nach der Lockerung strenger Auflagen zur Verbesserung des Wettbewerbs. Dies wurde von Techcrunch.com berichtet.

Laut ixbt.com hat Aptoide am Montag seinen auf Spiele spezialisierten App-Store nach einer mehr als zehnjährigen Pause zu Google Play zurückgebracht. Nutzer in den USA können nun direkt aus Googles offiziellem Store einen alternativen Android-App-Marktplatz installieren. Dies gilt als wichtiger Schritt für den Eintritt neuer Wettbewerber in den Markt.

Historischer Wendepunkt für den Wettbewerb

Aptoides unabhängiger App-Marktplatz ist eine der größten Android-Plattformen außerhalb von Google Play. Er versorgt monatlich rund 25 Millionen aktive Nutzer und umfasst mehr als 40.000 Apps. Obwohl die Vereinigten Staaten bislang Aptoides größter Markt waren, konnte der App-Store auf Geräten nur per Sideloading installiert werden, was seine Reichweite deutlich einschränkte.

Diese Situation änderte sich aufgrund von Gerichtsentscheidungen und kartellrechtlichen Verfahren. Eine wichtige Rolle spielte das Urteil des US-Bezirksrichters James Donato im Rechtsstreit zwischen Epic Games und Google. Das Urteil verpflichtet Google, die Installation von Drittanbieter-Apps außerhalb des Play Store nicht zu verhindern.

Start des Play Catalog Access Program

Seit dem 22. Juni dieses Jahres gewährt Google Drittanbieter-App-Stores über das Play Catalog Access Program Zugriff auf seinen Katalog. Dadurch können Wettbewerber die Infrastruktur von Google Play nutzen, einschließlich des App-Katalogs, der Nutzern angeboten werden kann, während sie unabhängige Stores bleiben.

Zur Erinnerung: Epic Games verklagte Google 2020 wegen wettbewerbswidriger Praktiken im Android-App-Ökosystem. 2023 entschied eine Jury zugunsten von Epic, und Google verlor sein Berufungsverfahren. Anschließend kündigte das Unternehmen an, die Provisionen im Play Store zu senken und die Installation alternativer Stores für Nutzer zu vereinfachen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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