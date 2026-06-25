Websites ohne Programmierung: Yandex startet KI-basierten Vibecraft-Service

In der Welt der modernen Technologie erweitert sich die Möglichkeit, komplexe digitale Produkte ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Yandex B2B Tech hat die offene Beta-Phase von Vibecraft angekündigt, einem Service zur Erstellung von Websites und Anwendungen auf Basis von Textbeschreibungen. Diese Plattform ermöglicht es Nutzern, ihre Ideen allein durch die Kommunikation mit einem Chatbot in ein fertiges digitales Produkt zu verwandeln. Laut Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Um den Vibecraft-Service zu nutzen, muss der Nutzer einem speziellen AI-Assistenten Informationen über das Projektziel, die erforderlichen Funktionen und die Zielgruppe mitteilen. Die KI analysiert die Beschreibung und erstellt innerhalb weniger Minuten eine erste funktionsfähige Version der Website oder Web-App. Laut ixbt.com ist das System in der Lage, nicht nur den visuellen Teil, sondern auch komplexe technische Elemente zu erstellen.

Funktionen und technische Merkmale von Vibecraft

Der neue Service ist auf die Erstellung komplexerer Systeme als einfache Visitenkarten-Websites spezialisiert. Mit Vibecraft können Projekte mit folgenden Funktionen realisiert werden:

Persönliche Konten und Benutzerregistrierungssysteme;

Produktkataloge und Suchsysteme;

Datei-Upload-Formulare und Datenbankintegration;

Individuelles Brand-Design und interaktive Elemente.

Während der geschlossenen Tests haben Nutzer über 1.000 verschiedene Projekte erfolgreich mit der Plattform erstellt. Dazu gehören Dashboards, komplexe Kalkulatoren, Minispiele, Analyse-Tools und sogar vollwertige CRM-Systeme sowie Online-Shops. Dies zeigt, dass der Service nicht nur für Amateure, sondern auch für Geschäftsvertreter nützlich ist.

Entwickler betonen, dass Vibecraft die Zeit zur Erstellung einer MVP-Version (Minimum Viable Product) eines Projekts drastisch verkürzt. Laut Testteilnehmern dauert der Prozess von der Erklärung der Idee bis zum ersten Ergebnis im Durchschnitt 5–10 Minuten. Dies ist ideal für Startups, um ihre Ideen schnell am Markt zu validieren.

Der Service ist derzeit unter vibe.sourcecraft.dev erreichbar, wobei jedem neuen Nutzer 4.000 Neuro-Credits zum Testen des Systems gewährt werden. Dies ermöglicht es jungen Unternehmern und IT-Interessierten in Usbekistan, Prototypen ihrer Projekte zu erstellen, ohne ein großes Programmierteam einstellen zu müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dienste wie Vibecraft die "no-code" und "low-code" Trends auf eine neue Stufe heben. Nun können auch Fachleute ohne technisches Wissen aktiv an der digitalen Wirtschaft teilnehmen und ihre Geschäftsprozesse automatisieren.