Jeremie Boga Lobt Das Talent Von Kerim Alajbegovic

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Jeremie Boga Lobt Das Talent Von Kerim Alajbegovic

Der Juventus-Angreifer Jeremie Boga hat seine Einschätzung zum Spielstil und zu den Bewegungen des neuen Teamkollegen Kerim Alajbegovic auf dem Platz geteilt. Darüber berichtete GOAL.com. Goal.com berichtete darüber.

Der Juventus-Spieler gab Sky vor dem Testspiel gegen Palermo im australischen Perth ein Interview. Dabei galt besondere Aufmerksamkeit dem jungen Talent, einem der jüngsten Neuzugänge des Klubs.

Kennenlernen über YouTube

Boga erklärte, dass er soziale Netzwerke und Videoplattformen aktiv verfolgt und bereits zuvor über die Fähigkeiten seines neuen Teamkollegen informiert gewesen sei. Seinen Worten zufolge hatte er Alajbegovics Technik und Können schon anhand von Videos im Internet kennengelernt.

„Ich bin jemand, der viele Spielvideos anschaut, deshalb kannte ich ihn bereits. Einige seiner Fähigkeiten hatte ich auf YouTube gesehen“, sagte Jeremie Boga.

Eine Erwartete Qualität

Der französische Fußballer lobte das Spiel seines jungen Teamkollegen und betonte, dass dessen unberechenbare Bewegungen auf dem Platz der Mannschaft großen Nutzen bringen könnten. Boga zufolge sind kreative Fußballer dieser Art heute für jeden Klub von großer Bedeutung.

„Ich mag Spieler dieses Typs besonders, weil er äußerst unerwartete Aktionen ausführen kann. Er ist in der Lage, Dinge zu machen, die andere nicht können. Ich denke, das ist eine Qualität, die uns gefehlt hat und die wir genau brauchen“, ergänzte der Angreifer.

Diese Aussagen zeigen, wie positiv die Atmosphäre bei den Turinern während der Saisonvorbereitung ist und wie schnell sich die Neuzugänge in die Mannschaft integrieren.

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Jahongir Tursunov
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