Was Macht David Raya So Besonders? Expertenmeinung

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Was Macht David Raya So Besonders? Expertenmeinung

Die Gründe für den Spielstil von Arsenal-Torhüter David Raya und seine äußerst zuverlässigen Leistungen sind bekannt geworden. In einem Interview mit GOAL nannte der ehemalige Torhüter des Londoner Klubs, Graham Stack, die wichtigsten Stärken des spanischen Schlussmanns und seine besonderen Eigenschaften auf dem Spielfeld. Wie Goal.com berichtet .

David Raya gilt derzeit als bester Torhüter der englischen Premier League. Unter Mikel Arteta entwickelte er sich zur zuverlässigen Festung der Mannschaft im Emirates Stadium und gewann im Laufe seiner Karriere dreimal den prestigeträchtigen Goldenen Handschuh.

Ständige Konzentration und Spielbeteiligung

Viele weisen darauf hin, dass Torhüter bei Spitzenklubs lange Zeit kaum gefordert sein können und dadurch ihre Konzentration verlieren. Wie GOAL berichtet, geht David Raya mit diesem Problem jedoch auf besondere Weise um.

Graham Stack zufolge unterscheidet sich Raya in seinem Verhalten auf dem Spielfeld vom englischen Nationaltorhüter Jordan Pickford. Während Pickford zu den Torhütern gehört, die lautstärker spielen und ihre Emotionen offen zeigen, zieht es der 30-jährige Spanier vor, seine Arbeit ruhig und effektiv zu erledigen.

Analyse der Bewegungen auf dem Spielfeld

Der ehemalige Torhüter betonte, dass Raya während des Spiels keine einzige Sekunde die Konzentration verliert und ständig in Bewegung bleibt:

  • Egal, ob sich der Ball in der Nähe des gegnerischen Strafraums oder im Zentrum befindet – Raya bewegt sich ständig.
  • Er ahnt voraus, wohin der Ball gespielt wird, und verändert kontinuierlich seine Position.
  • Der Torhüter steht niemals einfach auf der Torlinie und wartet ab, wie sich das Geschehen entwickelt.
  • Er bewegt sich stets nach vorne, erkennt Gefahren rechtzeitig und entschärft sie.
Diese Eigenschaften werden für Rayas künftige Ziele bei Arsenal von großer Bedeutung sein. Die Mannschaft kämpft nicht nur um den Gewinn des nationalen Meistertitels, der ihr seit der Invincibles-Saison 2003/04 verwehrt blieb, sondern auch um einen historischen Triumph in der Champions League.

David RayaArsenalGraham StackPremier LeagueFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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