Erster konkurrierender App-Katalog erscheint im Google Play Store
Der auf mobile Spiele spezialisierte alternative Marktplatz Aptoide ist im offiziellen Google Play App Store in den USA gestartet. Android-Nutzer können die alternative Plattform nun direkt über den offiziellen Store herunterladen, ohne auf Drittanbieterquellen oder vorinstallierte Dienste des Geräteherstellers zurückgreifen zu müssen. Laut ixbt.com wurde berichtet .
Laut ixbt.com sind diese Änderungen aus einem langwierigen Rechtsstreit zwischen Google und Epic Games hervorgegangen. Im Jahr 2024 verpflichtete ein Gericht Google dazu, die Play Store-Plattform für andere konkurrierende App Stores zu öffnen.
Nachdem die Parteien in den anschließenden Berufungs- und Verhandlungsverfahren keine Einigung erzielen konnten, wurde damit der rechtliche Weg für die direkte Aufnahme alternativer App-Kataloge in den Google Play Store frei. Damit begann eine neue Wettbewerbsphase auf dem Markt für mobile Apps.
Verbreitungsmöglichkeiten alternativer StoresBisher konnten Drittanbieter-Stores unter Android nur manuell installiert oder zusammen mit bestimmten Geräten bezogen werden, etwa mit Samsung-Smartphones, auf denen der Galaxy Store vorinstalliert ist. Der neue Mechanismus erleichtert den Nutzern den Zugang zu solchen Diensten erheblich.
Derzeit ist Aptoide nur für Google-Play-Nutzer in den USA verfügbar; in anderen Ländern kann der Store weiterhin manuell installiert werden. Künftig dürften hier jedoch auch andere große Plattformen erscheinen.
- Epic Games Store
- Amazon Appstore
- Galaxy Store
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