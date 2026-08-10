Erster konkurrierender App-Katalog erscheint im Google Play Store

Der auf mobile Spiele spezialisierte alternative Marktplatz Aptoide ist im offiziellen Google Play App Store in den USA gestartet. Android-Nutzer können die alternative Plattform nun direkt über den offiziellen Store herunterladen, ohne auf Drittanbieterquellen oder vorinstallierte Dienste des Geräteherstellers zurückgreifen zu müssen. Laut ixbt.com wurde berichtet .

Laut ixbt.com sind diese Änderungen aus einem langwierigen Rechtsstreit zwischen Google und Epic Games hervorgegangen. Im Jahr 2024 verpflichtete ein Gericht Google dazu, die Play Store-Plattform für andere konkurrierende App Stores zu öffnen.

Nachdem die Parteien in den anschließenden Berufungs- und Verhandlungsverfahren keine Einigung erzielen konnten, wurde damit der rechtliche Weg für die direkte Aufnahme alternativer App-Kataloge in den Google Play Store frei. Damit begann eine neue Wettbewerbsphase auf dem Markt für mobile Apps.

Verbreitungsmöglichkeiten alternativer Stores

Bisher konnten Drittanbieter-Stores unter Android nur manuell installiert oder zusammen mit bestimmten Geräten bezogen werden, etwa mit Samsung-Smartphones, auf denen der Galaxy Store vorinstalliert ist. Der neue Mechanismus erleichtert den Nutzern den Zugang zu solchen Diensten erheblich.

Derzeit ist Aptoide nur für Google-Play-Nutzer in den USA verfügbar; in anderen Ländern kann der Store weiterhin manuell installiert werden. Künftig dürften hier jedoch auch andere große Plattformen erscheinen.

Epic Games Store

Amazon Appstore

Galaxy Store

Experten zufolge könnten weitere bekannte alternative Stores die Liste mit der Zeit ergänzen. Google hatte zuvor ein Programm zur internationalen Registrierung von Drittanbieter-Stores angekündigt, doch außerhalb der USA wurde dieser Prozess bislang nicht vollständig gestartet.